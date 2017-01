Robert De Niro interprète Robert Madoff dans le trailer de The Wizard of Lies de HBO

Bernie Madoff restera dans l’histoire américaine comme un des plus sinistres charlatans financiers du XXIème siècle. Mais un charlatan joué par Robert De Niro.

HBO se penche donc sur le plus gros scandale financier qui a ébranlé les Etats-Unis dans le sillage du cataclysme économique de 2008. Auteur d’une pyramide de Ponzi, soit la plus vieille arnaque du monde, consistant à se rémunérer grassement sur les investissements de ses clients, et à leur donner l’illusion de la rentabilité en faisant passer les investissements des nouveaux clients pour des dividendes aux yeux des plus anciens. Bref, prendre à Pierre pour donner à Paul, en prenant une grosse commission au passage.

Un système qui a pu tenir grâce à l’excellente réputation de Bernard Madoff, avant de s’écrouler lors de la crise financière de 2008.

Pour jouer cet emblème d’une finance devenue schizophrène et destructrice, HBO a fait appel à une équipe de choc. The Wizard of Lies est mis en scène par Barry Levinson, qui avait déjà tâté de la corruption des élites avec le très amusant Des Hommes d’Etat. Devant la caméra, le géant du câble américain a vu les choses en grand et réunit Robert De Niro et Michelle Pfeiffer.

Comme quoi, la chaîne est encore capable de nous proposer de sacrés projets. The Wizard of Lies dévoile aujourd’hui une bande-annonce revêche, qui nous annonce que le métrage est d’ores et déjà disponible sur la plateforme internet de HBO.