Alien : Covenant nous offre une nouvelle image de Katherine Waterston en mode Ripley

La tension est à son comble, la bande-annonce est dans les starting-blocks et il va encore falloir patienter un peu pour la découvrir. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas balancer de nouvelles images du film.

Maintenant que sa sortie a été avancée à mai 2017 pour le Festival de Cannes, Alien : Covenant débute enfin véritablement sa promotion et elle est particulièrement agressive. Alors que l'on espère tous que Papa Noël arrive avec le trailer du film dans sa hotte, la Fox continue sur sa lancée en nous abreuvant de nouvelles images à un rythme quasi quotidien.

Après les militaires, les couloirs humides et les vitres recouvertes de sang, c'est au tour de Katherine Waterston de réapparaitre dans un cliché en compagnie de Ridley Scott, révélé par Empire et qui nous permet de nous faire une bonne idée du look de son personnage, Daniels. L'occasion de constater qu'effectivement nous n'avons jamais été aussi proche d'une Ellen Ripley bis, avec son marcel, ses cheveux courts et son gros flingue, période Aliens, le retour.

On espère bien entendu qu'au-delà de la citation évidente, le personnage sera aussi complexe et réussi que son modèle, tout en étant différent. Et c'est ce que la comédienne a précisé au micro d'Empire :

"A l'inverse de SIgourney dans Alien, Daniels est plus ou moins en mode survie depuis le départ. Elle n'est pas le capitaine mais elle est un leader naturel donc, en temps de crise, elle assume cette fonction avec facilité."

Voilà qui augure du meilleur pour un nouveau portrait de femme forte et badass dans la grande tradition de Ripley. Ne reste plus qu'à compter les heures avant la bande-annonce pour en avoir le coeur net. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour vous raconter tout ce qu'on a pensé des 20 minutes qui nous ont été montrées.