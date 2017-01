Super-héros, Jedi, robots et xénomorphes : 2017 ou l'année de tous les blockbusters

Après une année 2016 remplie ras la tronche de blockbusters en formes de suites, remakes, prequels et univers étendus, 2017 s’annonce encore plus embouteillée. Entamons-nous une folle année de divertissement ou un nouveau chemin de croix ultra-normé ?

On considère encore le printemps et l’été comme la saison des blockbusters, mais force est de constater que les super-pédateurs de l’entertainment hollywoodiens ont progressivement débordé de ces cases pour occuper le haut de l’affiche pendant la quasi-totalité de l’année.

Resident Evil va devoir s'accrocher.

Après une saison des fêtes déjà très musclée (des Animaux Fantastiques en passant par Vaïana, Assassin’s Creed ou encore Rogue One), il n’aura pas fallu attendre longtemps puisque les super-productions ont ramené leur fraise dès le mois de janvier. Avec La Grande muraille, xXx : Reactivated et Resident Evil : Chapitre Final, Hollywood entame ainsi une année en forme d’embouteillage surréaliste.

Si les premières semaines de 2017 verront le règne relatif d’un cinéma dit d’auteur ou prestigieux, agenda des cérémonies de récompense oblige, dès le mois de mars, les salles seront occupées de manière quasi-hebdomadaires par des films en quête d’une attention marketing, commerciale et industrielle majeure.

Il va y avoir du sport en 2017.

Des Hommes et des collants

Sans surprise, les super-héros seront bien présents. Marvel montrera les muscles, notamment avec le retour évènementiel de L’Homme-Araignée dans la maison mère au mois de juillet à l’occasion de Spider-Man : Homecoming, dans lequel le héros sera secondé (au moins) par Iron Man.

Dès le mois d’avril, on découvrira Les Gardiens de la Galaxie 2, réalisé par James Gunn, qui après avoir capitalisé sur l’énorme popularité du premier, pourrait bien moissonner le box-office. Et si les ambitions de Thor : Ragnarok sont moindres, il pourrait se tailler la part du lion au mois de novembre, grâce à la présence de Hulk et une orientation ouvertement comique qui pourrait attirer un paquet de curieux.

Guardians of the Galaxy : Backroom Edition

DC Comics ne sera pas en reste et tentera l’incursion féministe et rétro avec Wonder Woman, premier blockbuster super-héroïque féminin, réalisé par une femme. Indiscutablement un des poids lourds de l’année, suite à un premier run promotionnel très réussi. Mais le bulldozer de DC/Warner est attendu pour la fin de l’année, puisque novembre accueillera la Justice League qui devra relever le défi de mettre la team DC au niveau des Avengers. Un challenge, après les réceptions très contrastées de Batman V Superman et Suicide Squad.

Mais DC et Marvel ne seront pas les seuls à jouer la carte comics, puisque la Fox entend bien imposer Wolverine dans un film beaucoup plus mature, rendu possible en partie grâce au succès de Deadpool, et intitulé Logan. Programmé très tôt, dès le 1er mars, le métrage a l’intention de briser le plafond de verre du genre et de s’imposer avant tout comme un drame spectaculaire adulte.

Logan va-t-il tenir le coup ?

Expand your universe

Les suites multiples et univers étendus à la Marvel font saliver les studios. En témoigne le choix de Warner d’orchestrer un duel entre King Kong et Godzilla, qui occasionne aujourd’hui un reboot dopé aux hormones et au cinéma seventies intitulé Skull Island. Ghost in the Shell procède d’une logique comparable. S’il s’agit originellement d’une œuvre déclinée en anime, en mangas et en longs-métrages, on se doute que cette adaptation live programmée pour le 29 mars lorgne avec envie sur les nombreuses intrigues pré-existantes pour se franchiser en cas de succès.

Même remarque pour les Power Rangers, dont on doute que le mélange de source kitsch et de premier degré à la Chronicle/Dark Knight puisse séduire en masse, qui ambitionne de se décliner en saga dès le 5 avril.

Optimus box-office.

Quant à Transformers 5, Paramount en fait depuis des mois le premier étage d’une fusée à cinq niveaux, dont on sait déjà que le prochain volet devrait être un film consacré à Bumblebee, disgne que toute marque perçue comme forte est désormais susceptible de se décliner à l’infini.Dès le 12 avril, Fast & Furious 8 tentera de régner en maître, et de générer une nouvelle trilogie post-Paul Walker.

Même Cannes n’arrêtera pas la fièvre à franchises, puisque Prometheus 2, renommé comme par hasard Alien : Covenant s’est positionné pour le 10 mai et entend bien rameuter tous les amateurs de xénomorphes dans les cinémas du monde entier. Une petite semaine plus tard, on découvrira le premier segment du Roi Arthur, qui se veut l’introduction d’une vaste saga sérialisée et organisée par Guy Ritchie. Déjà repoussé plusieurs fois, le blockbuster

Alien sera-t-il indigeste ?

Toujours au mois de mai, Pirates des Caraïbes 5 tentera de ressusciter une série en mauvaise santé et ce malgré la popularité un brin chancelante de son interprète principal. Il sera suivi dès le 7 juin par un des projets les plus casse-gueule de l’année : La Momie. Tom Cruise aura pour mission d’introduire les Avengers monstrueux d’Universal, toute une équipe de monstres du cinoche rassemblés par le studio pour… heu… Gagner des sous. Le beau Tom aura fort à faire face à Wonder Woman, qui ne lui fera aucun cadeau.

Le 2 août sera chargé avec un duel sauvage entre Cars 3, qui s’annonce plus sombre que les épisodes précédents, et La Planète des Singes – Suprématie, troisième volet d’une saga très appréciée. Si les deux films ne visent pas exactement le même public, ils se feront bel et bien face et risquent de ne laisser que des miettes à la concurrence.

La guerre du box-office

Le 9 août, signe que Warner y voit un véritable blockbuster estival, Annabelle 2 essaiera de nous faire flipper en plein été, encerclée par les super productions spectaculaires. Quelques semaines plus tard, Kingsman 2 se fera une joie de décrocher à nouveau le titre du film d’espionnage le plus pop de tous les temps de l’univers (ou pas).

Les Samouraï

Pour autant, tout ne sera pas que série, suite et spin-off, certains blockbusters partiront seuls au combat et tenteront de se faire connaître des spectateurs sans être la suite ou le remake de quoi que ce soit.

(Jeu de mot pourrave non disponible)

Le 15 mars prochain, James Grey orchestrera son grand retour avec un des films les plus mystérieux et fantasmés de ces dix dernières années. Il s’agit de Lost City of Z, film d’aventure tragique dont le tournage fut un véritable cauchemar.

La même semaine, J.J. Abrams frappera les esprits avec sa production God Particle. Pas un blockbuster en termes de budget, mais également une création qui titillera journalistes et public, son producteur étant le roi de la promo concept et éclair, et qui s’échinera aussi à ravir le cœur des spectateurs, un an après 10th Cloverfield Lane, dont il prendra la "suite".

Le énième passager

Le 19 avril, Life, qui a des airs de quasi-remake du premier Alien se battera pour la première place, dans le genre codifié mais rarement représenté de l’horreur spatiale. Signe de la solidité de la proposition, on retrouve un énorme trio à l’affiche : Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds et la révélation Rebecca Ferguson.

Le 19 juillet, Christopher Nolan s’essaiera au film de guerre avec Dunkirk, tandis que Luc Besson attaquera le box-office dès le 26 juillet avec son Valérian, plus gros budget français de tous les temps. Et si on n’en n’a pas encore d’image, il ne fait pas grand doute que Disney traitera A Wrinkle in Time, sa mystérieuse aventure de SF, avec grand bruit.

The Dark War Rises

Si La Tour Sombre compte bien se transformer en saga mastodonte, le projet d’adapter la fresque inclassable et délirante de Stephen King, qui plus est en la transformant au risque d’agacer les fans, est si ambitieux et fou que le blockbuster fait vraiment office d’outsider, attendu pour le 16 août.

Pas forcément conçu comme un blockbuster à proprement parler, le Baby Driver d’Edgar Wright a l’intention de faire parler de lui, notamment via la réputation de son réalisateur, auteur des cultes Shaun of The Dead et Scott Pilgrim. Il sera suivi de très près par le colossal Blade Runner 2049, qu’on ne présente même plus et qui donnera suite à un des plus grands films de SF de tous les temps.

Le retour du défoulé

Et c'est pas fini !

Si vous n’étiez pas encore convaincu de la densité de l’année qui commence, songez que cette évocation des poids lourds ne tient pas compte d’une multitude de créations susceptibles de créer la surprise ou de truster le box-office. Tout d’abord, et parce que leur mode de fabrication est fondamentalement différent, nous n’avons pas inclus les « grosses » comédies françaises. Réparties tout le long de l’année, elles sont très susceptibles d’occuper médias, public et journalistes lors de leur avènement.

Parce que les comparer directement à des blockbusters ne fait pas sens, nous n’avons pas non plus inclus les challengers du cinéma de genre, séries B malines et productions intéressantes, susceptibles de renverser la vapeur.

N’oublions pas non plus qu’on ne connaît ni les sélections de Berlin, ni celles de Cannes, qui transforment chaque année le paysage cinématographique en faisant de films d’auteurs parfois inconnus de véritables sources de curiosité.

Enfin, il existe de nombreux budgets moyens, répartis tout le long de l’année, capables d’exciter les Festivals, de créer d’énormes surprises. On pense à l’ahurissant Free Fire de Ben Wheatley et sa folle montée en puissance entre comédie et action totale, au Silence de Martin Scorsese, A Cure for Life de Verbinsky, John Wick 2, Trainspotting 2, Grave, ça, Logan Lucky, Coco de Pixar, Death Note, Detour, Get Out, The Girl with All the Gifts, Le Redoutable ou quand le papa d’OSS117 s’attaque à Godard, le prochain Malick…

C’est bien simple, vous risquez de passer 2017 dans les ténèbres des salles obscures…