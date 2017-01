Orgueil et Préjugés et Zombies : critique du pudding de Gérardmer

Adaptation du best-seller éponyme, Orgueil et Préjugés et Zombies, en dépit d’un matériau de base populaire et d’un budget plus que confortable, aura tardé à se montrer. Que vaut donc la transposition putride du classique de Jane Austen.

Mort-Lisant

Elizabeth Benneth appartient à une famille bourgeoise, dont les parents auront donné naissance à 5 filles, dont le seul espoir de voir les biens de la famille se perpétuer est le mariage. La jeune femme rencontre M. Darcy aristocrate richissime et intransigeant. Sauf que dans la version qui nous intéresse, le Royaume-Uni est parallèlement en proie à une épidémie zombie qui menace la survie de la couronne et de ses sujets.

Annoncé un temps en grande pompe, avant de mystérieusement disparaître des radars, le film se traîne depuis qu’il prend la poussière une réputation de gros ratage purulent, la faute à un embryon de promotion un peu flou, suivi d’un silence plus que louche. Et après visionnage, on comprend mieux ce curieux traitement.

Red is Dead

Car Orgueil et Préjugés et Zombies a dû en poser des problèmes, à en juger son montage (catastrophique dans le dernier tiers du film), son rythme tantôt frénétique tantôt anémique ou encore ses douloureux creux narratifs. Autre défaut particulièrement handicapant : la crédibilité de la romance au cœur du récit. On a beau apprécier Sam Riley, force est de constater que sa mine fermée et son jeu atone desservent terriblement son personnage, pourtant au coeur de la mécanique dramatique.

Fuite de Cerveau

Malgré un évident trop plein et une absence de direction claire qui handicape très lourdement la narration, Orgueil et Préjugés et Zombies jouit de nombreuses qualités plutôt appréciables. Tout d’abord et non des moindres, il s’agit d’un vrai film de zombies. On y fracasse des crânes, démembre de l’aristo et poutre du vilain zomblard comme s’il en pleuvait. Le film ne renâcle ainsi jamais sur le gore, ni la violence et évite ainsi le piège du dispositif hypocrite à destination d’un public post-ado méconnaisseur du genre.

Drame de la constipation

Parallèlement, Orgueils et Préjugés et Zombies demeure un véritable film victorien, qui se moque toujours des rigidités d’une société britannique qui a érigé le mépris de classe et l’hypocrisie au rang d’art. Des scléroses que le métrage dézingue avec humour, jusqu’à une ultime bobine qui patine et renie cette tonalité agressive.

Enfin, on appréciera (dans la première heure) la présence d’un humour plutôt réjouissant, parfois allié à quelques trouvailles formelles, à l’image du générique, mélange de délire historique et d’animation qui n’est pas sans rappeler les folies de Terry Gilliam. Autant d’ingrédients gouteux, qui ne peuvent malheureusement jamais s’épanouir véritablement, la faute à un rythme tragiquement défaillant.

