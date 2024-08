Warhammer : la série Amazon avec Henry Cavill serait à l’arrêt à cause d’un imbroglio

L’adaptation de Warhammer 40,000 produite par Henry Cavill pour Amazon Prime Video serait actuellement à l’arrêt.

Sur le papier, cela ressemble beaucoup plus à une partie de Kamoulox qu’à un projet sérieux. Henry Cavill, superstar internationale de son état, ancienne incarnation de Superman dans le DCEU et ex-Geralt de Riv pour Netflix, serait fan de la licence Warhammer, de petites figurines à peindre et à collectionner, et qui serait prêt à mettre plusieurs millions sur la table pour créer une série live-action Warhammer 40K ? C’est pourtant bel et bien la réalité : l’acteur avait annoncé en 2022 son intention de produire une série Warhammer chez Amazon Prime Video.

Sauf que depuis deux ans, le projet semble patiner dans la semoule : aucune image communiquée, aucune bande-annonce, et encore moins d’annonce d’équipe technique ou de casting. Les inquiétudes grandissent à mesure que le temps passe, et si Henry Cavill est toujours crédité comme producteur et acteur principal de l’hypothétique série, celle-ci serait actuellement à l’arrêt pour cause d’imbroglio entre Amazon et Games Workshop, la boîte détenant les droits du jeu de plateau Warhammer.

Créer une série Warhammer : Mission Impossible

Warhammer : plus rameur que war pour le moment

Comme l’a relayé IGN, dans le rapport financier annuel qui a été mis en ligne récemment, Games Workshop a réaffirmé qu’il existe bien un projet de série en collaboration avec Amazon Prime Video. Toutefois, les accords préalables passés entre les deux sociétés seraient remis en question par Games Workshop sur plusieurs points, en particulier en ce qui concerne l’aspect créatif et artistique des séries live-action.

Le précédent accord stipulait que Games Workshop et Amazon avaient 12 mois à compter de décembre 2023, pour « se mettre d’accord sur les lignes directrices créatives pour les films et les séries télévisées qui seront développés par Amazon » et que la production n’ira de l’avant « que si les lignes directrices créatives sont mutuellement acceptées par Games Workshop et Amazon« . Or, aucun accord n’aurait été conclu, et il ne reste que cinq mois aux deux parties pour trouver un terrain d’entente, sans quoi les accords préalables seraient rendu caduques.

Space Henry Cavill

Au moment de la signature du contrat initial de décembre 2023, Henry Cavill s’était montré très enthousiaste sur les réseaux sociaux, et lors lors d’une interview qu’il avait accordée au journaliste Josh Horowitz. Il avait expliqué qu’il s’agissait pour lui d’un des projets les plus importants de sa carrière et à quel point il voue une passion sans borne à la licence Warhammer :

« C’est le plus grand privilège de ma carrière professionnelle d’avoir cette opportunité. Je ne peux pas en dire trop, encore une fois il est encore tôt, mais avoir l’opportunité de l’amener à l’écran et d’être à la barre pour qu’il puisse être fidèle, c’est la clé pour moi.[…] C’est un truc qui me préoccupe depuis que je suis enfant. C’est ce à quoi je rêve quand j’ai du temps libre en tant qu’adulte également, et j’ai l’occasion de lui donner vie. Il n’y a pas de meilleure raison pour laquelle j’ai rejoint l’industrie que de faire quelque chose comme ça. »

L’armure de Space Marine sera bien plus lourde que celle-ci

Pour les non-initiés, Warhammer 40,000 est une dystopie de science-fiction et de fantasy qui se passe au 41ème millénaire. Partout à travers la galaxie, les êtres humains luttent contre les forces extraterrestres et des puissances démoniaques. La principale arme des êtres humains sont les Spaces Marines, des êtres génétiquement modifiés pour être les meilleurs soldats de l’humanité. Warhammer 40K mixe des influences allant des classiques de la SF (Alien, Star Wars, la Guerre des Mondes), avec des influences très lovecraftiennes et une esthétique gothique flamboyante.

La production de la série Warhammer 40,000 produite par Henry Cavill est pour le moment à l’arrêt. Elle ne dispose d’aucune fenêtre de sortie, la seule certitude jusqu’à présent était que le show allait atterrir sur Amazon Prime Video. Mais en l’absence d’accord entre Games Workshop et Amazon, il n’est pas exclu que d’autres services de streaming puisse entrer dans le jeu des négociations à terme.