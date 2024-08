Tulsa King saison 2 : une bande-annonce musclée pour le retour de Stallone sur Paramount+

Avant sa diffusion sur Paramount+, la saison 2 de Tulsa King s’est dévoilée dans une bande-annonce musclée qui promet l’ascension du vieux mafieux de Sylvester Stallone.

S’il n’a plus sa gloire d’antan au cinéma, Sylvester Stallone a fait des débuts remarqués à la télévision avec sa téléréalité la série Tulsa King créée par Taylor Sheridan (Yellowstone). En même temps, le personnage et l’histoire de Dwight Manfredi étaient taillés sur mesure pour l’Étalon italien grisonnant. Dans la veine de l’outsider sur le retour qui lui colle toujours à la peau, l’acteur incarne cette fois un mafieux new-yorkais qui sort de prison après y avoir passé 25 ans, mais se retrouve exilé à Tulsa dans l’Oklahoma où il tente de développer un nouvel empire du crime.

La première saison de Tulsa King a été diffusée à partir de février 2023 en France, mais la série a été renouvelée dès novembre 2022, avant même la fin de sa diffusion aux États-Unis. Il a cependant fallu attendre plus d’un an et demi pour avoir des nouvelles concrètes , la production ayant été ralentie, notamment à cause du départ du showrunner Terence Winter pour différends créatifs, avant que celui-ci revienne en tant que scénariste.

Après le teaser partagé en juin, la Paramount a finalement dévoilé la bande-annonce de cette saison 2 qui promet d’imposer Dwight Manfredi comme le nouveau Parrain de Tulsa.

C’est qu’on a failli attendre

KING IS BACK

À en croire la bande-annonce de la saison 2 de Tulsa King, Dwight se remettra vite en selle après son arrestation à la fin de la saison 1. Une fois sorti de prison, le mafieux gentleman reprendra donc ses affaires et l’édification de son empire, plus forcément du crime.

Le roi de Tulsa est de retour. #TulsaKing saison 2, le 15 septembre sur Paramount+ ! pic.twitter.com/RUujUltw0E — Paramount+ France (@ParamountPlusFR) August 26, 2024

L’idée a tout l’air d’être de monter un business licite, du cannabis légalisé en passant par… des éoliennes ? Mais les guéguerres d’ego et de territoires reprendront aussi de plus belle, cette fois contre un Frank Grillo nerveux (pardonnez le pléonasme) et Neal McDonough, toujours convainquant quand il s’agit de jouer les sales types. On peut également s’attendre à ce que Martin Starr, Jay Will, Garrett Hedlund et Dana Delany fassent moins de figuration que dans les précédents épisodes, ce que laisse espérer cette bande-annonce.

Sylvester Stallone et Tulsa King seront de retour sur la plateforme Paramount+ dès le 15 septembre 2024.