The Night Agent saison 2 arrive après le succès de la première saison, voilà tout ce qu’il y a à savoir sur la suite de la série d’espionnage sur Netflix.

Avec son héros qui travaille pour un département ultra-secret de la Maison-Blanche et son histoire de complot politique, The Night Agent a très vite trouvé son public. La série d’espionnage créée par Shawn Ryan (qui est aussi derrière cette pépite télévisuelle qu’est The Shield) a ainsi passé la première semaine dans le Top 10 des séries les plus regardées sur la plateforme de streaming. Cette réussite inattendue a évidemment incité Netflix à commander la suite sans tarder.

Date de sortie possible, histoire, casting… Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur la saison 2 de The Night Agent.

24 heures chrono

Y AURA-T-IL UNE SAISON 2 DE THE NIGHT AGENT ?

Oui, moins d’une semaine après la sortie de la première saison, Netflix a annoncé qu’une saison 2 (composée de 10 épisodes) était d’ores et déjà en préparation, preuve du succès indéniable de la série sur la plateforme alors que d’autres, sorties il y a plusieurs mois, attendent encore d’être renouvelées.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE THE NIGHT AGENT SAISON 2 ?

En même temps que l’annonce du renouvellement, Netflix a promis que la saison 2 de The Night Agent arrivera en 2024, ce que le géant a plus ou moins confirmé avec la vidéo de son line-up de l’année (ci-dessous), qui comprend bien la nouvelle saison de la série. Le tournage ayant démarré en février 2024 et s’est achevé en juin 2024, on peut donc miser sur une sortie en fin d’année.

DE QUOI PARLERA LA SAISON 2 DE THE NIGHT AGENT ?

La première saison s’est terminée avec Peter Shuterland et Rose Larkin qui traquent les nombreux traîtres au sein de la Maison-Blanche et qui mettent fin au complot. Désormais, maintenant que le héros est installé dans son rôle d’agent dormant et que les autres personnages ont été présentés, la série devrait poursuivre avec une autre affaire et une autre aventure.

Si aucune information officielle n’a été donnée sur l’intrigue de la saison 2 de The Night Agent jusqu’ici, Shawn Ryan a déclaré en mars 2023 à Deadline qu’il avait conçu son projet pour que chaque saison raconte une histoire autonome. À l’origine, le créateur de la série n’a pas prévu de développer un scénario sur plusieurs saisons, préférant plutôt « donner une certaine satisfaction au public » sur une seule saison en dévoilant « comment les choses tournent« .

Entre le nouveau poste d’agent dormant de Peter, sa relation avec Rose et la soi-disant trahison de son père, la série va peut-être continuer de creuser son passé et envoyer son héros laver son nom, tout en assurant sa nouvelle mission de protection. Dans tous les cas, le programme sera sans doute le même : un thriller d’espionnage et d’action autour d’une mystérieuse menace.

QUE SAIT-ON SUR Les acteurs et actrices DE THE NIGHT AGENT SAISON 2 ?

Plusieurs personnages et acteurs de la saison 1 seront de retour dans la seconde, à commencer par Gabriel Basso (l’agent du FBI Peter Sutherland) et Luciane Buchanan (Rose Larkin), tandis que Kari Matchett pourrait reprendre le rôle de la Présidente Travers.

Parmi les nouvelles recrues du casting :

Amanda Warren ( The Leftovers , Dickinson )

, ) Arienne Mandi (The L Word: Generation Q )

) Brittany Snow ( The Hit Girls , X )

, ) Michael Malarkey ( Vampire Diaries , Projet Blue Book )

, ) Keon Alexander ( The Expanse , Tyrant )

, ) Rob Heaps ( Station 19 , Imposters )

, ) Navid Negahban ( Homeland , Legion )

, ) Louis Herthum ( Westworld , Périphériques, Les Mondes de Flynne )

, ) Berto Colon ( Orange is the New Black )

) Teddy Sears (Flash, Chicago Fire)

Il a également été annoncé que Marwan Kenzari (Black Adam, Aladdin), Elise Kibler (The Sunlit Night) et Dikran Tulaine (Blacklist) joueront les guest dans la saison 2. Quant aux ennemis de Peter dans la saison 1, certains courent toujours et pourraient donc repasser une tête devant la caméra, notamment :

l’ancien vice-président Redfield (Christopher Shyer)

l’ancienne cheffe de cabinet Diane Farr (Hong Chau)

l’agent Gordon Wick (Ben Cotton)

QUE SAIT-ON SUR LE TOURNAGE DE LA SAISON 2 DE THE NIGHT AGENT ?

Le tournage de The Night Agent saison 2 s’est terminé en juin 2024, comme Netflix France l’a confirmé sur Twitter.

Le tournage de la saison 2 de The Night Agent est terminé.



OÙ SERA DIFFUSÉE LA SAISON 2 DE THE NIGHT AGENT ?

Comme la première, la saison 2 de The Night Agent sortira en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix.