Gros monstres ou vraie parano ? La bande-annonce mystérieuse de la série d’horreur Teacup

La bande-annonce de Teacup, la série d’horreur produite par James Wan (Insidious, Conjuring), vient de débarquer. Et ça donne très envie.

En octobre, il commence à faire froid et à faire sombre. La saison la plus morose de l’année s’installe. Pourtant, les amateurs d’horreur se réjouissent secrètement. Halloween est sur le pas de la porte et c’est, comme toujours, une belle occasion de célébrer les terreurs de la nuit. Chaque année, on cherche donc quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent pour une petite dose d’angoisse, que ce soit un film, un jeu, une série…

Et voici une première piste franchement prometteuse pour 2024. La série Teacup arrive cet octobre (aux USA du moins, sur Peacock) et son intrigue semble taillée sur mesure pour remplir la mission frissons. La première bande-annonce est désormais disponible.

A Teacup of fear

Adaptée du livre Stinger de Robert McCammon, publié en 1988, la série se déroule dans une petite ville isolée où les habitants doivent s’unir face à une menace terrifiante. Celles et ceux qui ont lu le livre savent de quoi il s’agit, mais la promo joue la carte du mystère, avec notamment un individu masqué qui trace une limite de sécurité à ne surtout pas franchir, et annonce aux villageois qu’il ne faut faire confiance à personne.

Teacup est produit par la société Atomic Monster de James Wan, spécialisée dans l’horreur sous toutes ses formes (Saw, Conjuring, Insidious, Malignant, mais aussi la série Amazon Souviens-toi… l’été dernier). Et ce nouveau projet sent plutôt bon.

Si la bande-annonce n’est pas originale dans la forme (avec une rupture prévisible entre la vie de campagne paisible et l’enfer s’abattant soudain sur les protagonistes), elle n’en reste pas moins très intrigante. Elle parvient notamment à cultiver son mystère, en laissait le fantastique hors-champ. Le climat de cauchemar, lui, est bien là.

Flashback de la saison 1 de Doctor Who

DU BEAU MONDE

Au casting, on retrouve la trop rare Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale, Chuck), Scott Speedman (Animal Kingdom), Chaske Spencer, Kathy Baker, Boris McGiver, Caleb Dolden, Emilie Bierre et Luciano Leroux.

En même temps scénariste et producteur exécutif de la série, Ian McCulloch sera également showrunner pour la première fois avec Teacup. Il va donc ici faire ses preuves pour de bon après avoir travaillé sur de chouettes séries comme Yellowstone et Chicago Fire.

Yvonne Strahovski

La série comptera 8 épisodes dont les deux premiers seront réalisés par E.L Katz (The Haunting of Bly Manor).

Teacup sera diffusé sur Peacock à partir du 10 octobre aux États-Unis. Pour la France, il va falloir attendre, malheureusement.