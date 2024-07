Sherlock Holmes : la série de Guy Ritchie pour Amazon agrandit son casting avec un gentleman

Guy Ritchie revient enfin sur le personnage d’Arthur Conan Doyle, mais sans Robert Downey Jr., avec Young Sherlock sur Prime Video.

Difficile de faire une adaptation de Sherlock Holmes qui sort du lot de nos jours tant le héros de littérature le plus adapté au monde a été dérivé sous presque tous les angles. Parmi les plus importantes itérations du 21e siècle, on pense indéniablement à la série Sherlock mais aussi au diptyque réalisé par Guy Ritchie. Bourrés d’action, avec un rythme soutenu et un duo survitaminé composé de Robert Downey Jr. et Jude Law, les films ont redynamisé l’image du détective privé en 2009 et 2011.

Avec plus d’un milliard collectés dans le monde pour 215 millions investis, ils ont été un carton et les fans ont longtemps attendu un troisième opus de la part du cinéaste britannique. Si ce Sherlock Holmes 3 est (apparemment) plus vivant que jamais, Ritchie n’en est plus le réalisateur, mais il travaille tout de même sur le personnage avec la série Young Sherlock, et celle-ci vient d’accueillir un acteur de prestige en son sein.

Du duo qui dépote

Young Sherlock : Le Cercle d’or

Selon Deadline, Colin Firth aurait rejoint l’aventure Young Sherlock sur Prime Video. Le comédien, bien évidemment oscarisé pour Le Discours d’un roi et vrai gentleman dans la saga d’espionnage Kingsman, devrait y incarner un certain Sir Bucephalus Hodge. Amazon a décrit la série comme telle dans un premier communiqué :

« Avec tout l’esprit et le charme des films Sherlock Holmes de Guy Ritchie, Young Sherlock sera une histoire irrévérencieuse et pleine d’action des origines du détective bien-aimé de Sir Arthur Conan Doyle dans une réinvention explosive de ce personnage emblématique. À 19 ans, Sherlock Holmes est déshonoré, brut, sans filtre et sans formation, lorsqu’il se retrouve pris dans une énigme de meurtre à l’Université d’Oxford qui menace sa liberté. Plongeant dans sa toute première affaire avec un manque flagrant de discipline, Sherlock parvient à démêler une conspiration mondiale qui changera sa vie à jamais.«

Comment le mec qui commente « Firsth » sur l’article se sent

Colin Firth s’ajoute à une liste déjà bien remplie d’acteur, qui comprend Hero Fiennes Tiffin (qui incarnera le titulaire Sherlock), Zine Tseng, Joseph Fiennes, et Natascha McElhone. La série, écrite par Matthew Parkhill, s’inspirera des livres Young Sherlock Holmes d’Andy Lane. Ce n’est pas la première fois que le metteur en scène s’aventure du côté de la série : au début de l’année 2024, il a été derrière The Gentlemen, série dérivée de son film du même nom, pour laquelle il réalise et écrit deux épisodes. Young Sherlock ne dispose pas encore de date de diffusion officielle.