Sherlock Holmes 3 est plus vivant que jamais (ou presque) pour le retour de Robert Downey Jr.

Plus de dix ans après le deuxième volet, Sherlock Holmes 3 avec Robert Downey Jr. et Jude Law continue de donner des signes de vie.

Le personnage de littérature le plus adapté au monde pourrait bien revenir sous sa forme jouée par Robert Downey Jr. Voilà des années que la suite de Sherlock Holmes : Jeu d’ombres se fait attendre dans nos salles de cinéma. Lancée dès la sortie du second opus réalisé par Guy Ritchie en 2012, la production du film a d’abord été repoussée à cause du calendrier surchargé de son acteur principal, pris par un petit rôle en armure dans le MCU.

En 2019, Guy Ritchie a été remplacé par Dexter Fletcher, réalisateur de Rocketman et de Ghosted, et depuis, le projet n’avance plus vraiment. Mis en pause par la pandémie (évidemment), ce troisième opus a même été totalement mis de côté en 2021. Selon Ritchie, Sherlock Holmes 3 ne dépend que de Robert Downey Jr., et apparemment, l’acteur préparerait deux séries spin-off à la franchise Sherlock Holmes. Le projet est donc encore et toujours en vie, du moins dans le cœur de ses acteurs et encore plus dans celui de la productrice Susan Downey.

Peut être que Sherlock Holmes 3, c’est les amis qu’on s’est fait en chemin, on sait pas hein

Sherlock Holmes et L’énigme de la sortie du film

C’est dans le cadre d’une interview avec Screen Rant pour la promotion de la saison 3 de Sweet Tooth que la productrice (et femme de Robert Downey Jr.) s’est exprimée :

« Je veux dire, écoutez, non, il n’y a pas de mise à jour [sur le film], à part que c’est toujours très vivant dans nos cœurs. Chaque jour, nous nous demandons : « Quelle est la meilleure nouvelle version à faire pour ce projet ? ». Parce que chaque fois que je vois Robert [Downey Jr.] et Jude [Law] ensemble, ce qui arrive heureusement plusieurs fois par an, on passe du temps ensemble et je me dis : « Est-ce que je peux les faire revenir à l’écran tous les deux ? », c’est magique. Il doit y avoir une raison très solide, il faut que ce soit une belle histoire, et on a certaines choses en préparation. »

La paire explosive bientôt de retour ?

Si la productrice n’a pas donné de nouvelles concrètes sur un quelconque avancement de la production de Sherlock Holmes 3, sa déclaration est tout de même au moins rassurante. Si le projet semble prendre une éternité à venir, cette suite n’est pour autant pas tombée dans l’oubli.

Voir cette suite prévue de longue date sortir tant d’années après les deux premiers opus n’est donc pas impossible. Peut-être que d’autres productions ont d’ailleurs donné des idées à Susan Downey et ses équipes. Après tout, 28 ans plus tard a longtemps été teasé par Danny Boyle et Alex Garland, et le film devrait enfin être devant nos yeux le 18 juin 2025, soit 17 ans après le deuxième volet. L’espoir est donc là pour les fans du détective et duo Downey Jr-Law.