Le Seigneur des anneaux saison 2 : une nouvelle bande-annonce impressionnante des Anneaux de Pouvoir

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir saison 2 se dévoile dans une bande-annonce spectaculaire.

Deux ans après sa première saison, House of the Dragon a fait son grand retour ces dernières semaines sur Max. Dans la continuité précise et tragique du début de la série, le spin-off de Game of Thrones tient ses promesses, sans pourtant jamais les transcender. De son côté, la nouvelle saison de son grand concurrent, Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, arrivera cet été sur Amazon Prime Video. Pour en livrer un avant-goût, Amazon a dévoilé une bande-annonce au Comic-Con de San Diego.

Sauron, le vrai Seigneur des Anneaux

Et force est de constater que les déçus de la première saison pourraient bien trouver leur compte avec ces nouveaux épisodes. Cette longue bande-annonce des Anneaux de Pouvoir promet un opus plus ample, spectaculaire, et tout aussi techniquement abouti que le premier. Si tous les moments forts des prochains épisodes n’ont pas été condensés dans ces quelques extraits, ce nouveau chapitre des Anneaux de Pouvoir s’annonce plus intense et rythmé que l’interminable première saison.

Aussi, ces images inédites se concentrent tout particulièrement sur les personnages d’Elrond (Robert Aramayo), de Durin IV (Owain Arthur), de Galadriel (Morfydd Clark) et de Sauron (Charlie Vickers). À noter que la guérisseuse Bronwyn (Nazanin Boniadi) ne reviendra pas dans cette saison 2, tandis que le barbu Tom Bombadil (Rory Kinnear) fera son entrée dans l’adaptation Amazon de Tolkien.

Seigneur des Ténèbres en devenir

Côté intrigue, Sauron passe à l’action dans cette bande-annonce en forgeant et distribuant les anneaux de pouvoir pour contrôler les dirigeants de la Terre du Milieu. Pour rappel, la série Les Anneaux de Pouvoir a été développée par le duo Patrick McKay et John D. Payne. La réalisation de cette nouvelle saison a été partagée entre Charlotte Brändström (The Witcher, Shōgun), Louise Hooper (The Witcher, Sandman) et Sanaa Hamri (Empire, Gen V).

Notons que Le Seigneur des anneaux saison 2 débarquera sur Amazon Prime Video le 29 août prochain.