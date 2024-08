Secret Level : bande-annonce pour la folle série qui réunit God of War et Pac-Man sur Amazon

Secret Level, la nouvelle création de Tim Miller pour Amazon Prime Video a des airs de rêve humide pour gamers, avec une anthologie de 15 épisodes dédiés à des jeux vidéo mythiques.

Dans la famille des fantasmes après lesquelles courent les amateurs de jeu vidéo, celui de l’adaptation idéale de licence vidéoludique sur petit ou grand écran a tantôt fait rêver avec des réussites comme The Last of Us et le carton Super Mario, et fait saigner des yeux, voire vomir, avec la catastrophe Borderlands. Et si l’on sait depuis un moment que les adaptations de Ghost of Tsushima et God of War sont dans les tuyaux d’Hollywood depuis un moment. C’est pourquoi l’annonce faite par Amazon Prime Video à la Gamescom 2024 a enflammé les âmes des joueurs.

Sur la scène de l’Opening Night Live de la Gamescom 2024, Tim Miller, fondateur du studio Blur (longtemps spécialisé dans les cinématiques de jeux), créateur de la série Love, Death & Robots et accessoirement réalisateur du premier Deadpool, a annoncé la sortie de Secret Level, une série animée inspirée par des jeux vidéo cultes pour Prime Video. Sous la forme d’une anthologie en 15 épisodes, cette série a tout l’air d’un incroyable défi, ou d’une folie : chaque épisode exploitera une franchise célèbre, de God of War à Armored Core, en passant par Pac-Man. En voici la bande-annonce.

Warp Zone

La liste des franchises qui recevront les honneurs d’un épisode chacune est la suivante :

PlayStation Studio : God of War, Ghost of Tsushima

Exodus

Spelunky

New World: Aeternum

Dungeons & Dragons

The Outer Worlds 2

Pac-Man

Crossfire

Concord

Sifu

Warhammer 40K

Unreal Tournament

Honor of Kings

Armored Core

Mega Man

Au cas où vous trouviez que la bande-annonce allait un peu vite, IGN a isolé les premières images de la série, que vous retrouverez ci-dessous.

Secret Level : peut-on entrer le Konami Code ?

Vernon Sanders, responsable du secteur télévision pour Amazon MGM Studios, s’est exprimé avec beaucoup d’enthousiasme auprès de Deadline concernant ce projet

« Secret Level tisse une tapisserie de jeux emblématiques sur plusieurs supports, pour raconter une série d’histoires uniques et captivantes. Créé et dirigé par Tim Miller, Blur Studio et le réalisateur superviseur Dave Wilson, chaque épisode emmènera nos clients Prime Video du monde entier dans un tout nouveau voyage avec une animation à couper le souffle et une narration imaginative. »

Il s’agira à la fois d’interprétation libre, de réinterprétation de certains mythes ludiques et de portages plus littéraux, tous dans des formats courts. Quand on se souvient de certains des faits d’armes de Blur (les bandes-annonces de Star Wars : The Old Republic, les cinématiques d’Halo : The Masterchief Edition, et tant d’autres), on se dit qu’on devrait au moins s’amuser. On retrouvera au casting Idris Elba et Keanu Reeves. La série Secret Level est prévue pour le 10 décembre 2024 sur Amazon Prime Video.