Pacific Rim : les kaijus de Del Toro vont avoir droit à une série live-action et on est dubitatif

Deux ans après la fin de Pacific Rim : The Black, on a appris que la franchise Pacific Rim allait avoir droit à une nouvelle série.

Depuis sa sortie en 2013, le blockbuster de science-fiction réalisé par Guillermo del Toro s’est forgé une excellente réputation, à coups de combats entre mechas et kaijus, de visuels impressionnants et de musiques épiques. Malheureusement, il a fallu que la suite, Pacific Rim : Uprising (titre approuvé par Muse), vienne obscurcir cet étincelant triomphe. Mis en scène par Steven S. DeKnight, le film n’a pas été un gros succès au box-office (291 millions de dollars de recettes pour un budget de 150 millions) et a surtout reçu des critiques beaucoup plus négatives.

On a ensuite vu débarquer sur Netflix le spin-off Pacific Rim : The Black et ses deux saisons, qui, si elles ont été plutôt appréciées, sont globalement passées sous les radars. Cela dit, l’univers va encore une fois s’agrandir, une nouvelle série venant tout juste d’être annoncée.

Une p’tite série Pacific Rim ?

On a donc découvert via Variety que Legendary Entertainment (qui détient les droits de Pacific Rim) avait conclu un accord avec le scénariste Eric Heisserer. Lui et la productrice Carmen Lewis, avec qui il a fondé la société de production Chronology, auront ainsi pour but de diriger et développer plusieurs projets pour Legendary, le premier étant cette série Pacific Rim. Voici ce qu’en a dit le patron de Legendary Television, Jason Clodfelter :

« Eric est un créateur prolifique et aux multiples talents dont les succès critiques et commerciaux parlent d’eux-mêmes. Nous sommes ravis de lancer notre partenariat avec Eric [Heisserer], Chronology et Carmen [Lewis], avec une nouvelle entrée dans l’univers épique et mondialement populaire de Pacific Rim. Nous sommes certains que leur vision amènera à une extension passionnante de la franchise bien-aimée de Legendary. »

Stylé les gros robots

S’il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour les fans de la franchise, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur l’avenir du projet. En effet, Eric Heisserer est un scénariste qui a majoritairement travaillé dans le monde de l’horreur, et qui a surtout montré qu’il était capable du meilleur comme du pire. Il a notamment été nommé pour l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2016 avec Premier contact, mais s’est également occupé de l’écriture du prequel de The Thing, de l’immonde remake Freddy : Les Griffes de la nuit (ça fait tâche sur le CV) ou pire : Bird Box sur Netflix.

Quoi qu’il en soit, on gardera évidemment un œil attentif sur cette nouvelle série Pacific Rim, dont on ne sait pas vraiment plus de choses pour le moment…