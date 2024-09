Harry Potter : James McAvoy révèle ce rôle qu’il a abandonné dans la saga magique

Dans Harry Potter, James McAvoy aurait pu jouer un personnage central de la saga avec Daniel Radcliffe.

Speak No Evil, la nouvelle création des studios Blumhouse, s’apprête à débarquer dans les salles obscures. Pour plusieurs raisons, ce remake du film éponyme dano-néerlandais est une curiosité. Déjà, il s’agit du nouveau long-métrage réalisé par James Watkins, célèbre pour son Eden Lake et La Dame en noir. Aussi, l’excellent James McAvoy semble y livrer une performance glaçante dans la droite lignée de Split, réalisé par M. Night Shyamalan.

Lors de la promotion du film, James McAvoy est revenu sur quelques projets abandonnés. Au micro du podcast Happy Sad Confused, le Charles Xavier des derniers X-Men a notamment révélé qu’il a « failli décrocher un rôle » dans le Star Trek de 2009, réalisé par J.J. Abrams. S’il n’a pas dévoilé le nom de ce personnage, James McAvoy a par contre confirmé qu’il a abandonné un autre gros film qui aurait pu changer sa carrière, Harry Potter à l’école des sorciers :

« J’ai failli jouer dans Harry Potter, oui. C’était le tout premier film, et c’était pour le rôle de Tom Riddle [Tom Jédusor en français, soit le véritable nom de Voldemort, ndlr] – il était dans le premier, n’est-ce pas ? Il est dans une scène, dans un flashback ? Je me souviens, c’était au tout début de ma carrière. J’ai fait une audition et il me semble qu’ils voulaient me mettre sous contrat. Ils m’ont proposé à moi – ce qui était fou, je n’avais pratiquement pas d’expérience – et à dix autres acteurs, je crois. Ils voulaient nous mettre sous contrat pour nous garder et choisir plus tard. C’était vraiment étrange.