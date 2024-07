Halo : mauvaise nouvelle pour les fans de la série Paramount+ (s’il y en a encore)

Rien n’y fait, Paramount+ n’y arrive pas avec sa série Halo, et les quelques fans qui restent risquent d’être attristés.

Après une première saison très bancale, mais qui laissait tout de même entrevoir un certain potentiel, la série Halo s’est réinventée lors de son deuxième essai : exit les showrunners Steven Kane et Kyle Killen, bienvenue à David Wiener. Ce dernier a changé l’approche de la série, en faisant passer son protagoniste (le Masterchief) de héros élu à un leader de troupe prêt à tout pour protéger son équipe.

Si la série avait couvert ses arrières en plaçant cette adaptation des jeux vidéo dans une nouvelle timeline, les fans de la saga de Xbox, Bungie et 343 Industries ont déchanté à plusieurs reprises, notamment en voyant le héros en armure, très mutique dans les jeux, enlever son casque dès la fin du premier épisode. Le problème d’Halo, c’était sa nature de prequel mal dégrossi, qui traînait la patte pour pas grand-chose. Pour le coup, la saison 2 a su corriger le tir, en ramenant bien vite dans l’équation des éléments majeurs de sa mythologie (la chute de Reach, le Parasite ou tout simplement… l’Halo). Tout semblait enfin repartir sur de bonnes bases, mais Halo vient pourtant de totalement dérailler.

A lire aussi Notre critique de la saison 1 de Halo

Halo ? (Insérer une blague téléphonique)

Paramount+ vient d’annoncer la nouvelle : le John-117 de Pablo Schreiber ne reviendra pas, étant donné que la série Halo ne continuera pas pour une troisième saison, et c’est bien dommage. En effet, à la fin de sa bien meilleure deuxième saison, on sortait enfin de cet aspect prequel, pour arriver sur l’Halo du titre.

L’échec absolu de la première fournée d’épisodes auprès des spectateurs aura sûrement eu raison de la popularité de la deuxième, et ce malgré le budget massif alloué à la série (la saison 1 aurait coûté entre 100 et 200 millions de dollars). Les chiffres de visionnages sont toujours un peu flous sur les services de streaming, mais on peut supposer que Paramount+ n’a pas été satisfait de la rentabilité de son mastodonte, censé être l’un des principaux blockbusters de sa plateforme encore jeune.

Dépôt de casque… Sauf si ?

Mais tout n’est pas forcément mort pour Halo. Selon certaines sources, les producteurs Xbox, Amblin et 343 Industries seraient à la recherche d’un nouveau foyer pour la série de SF, et Paramount+ n’y serait pas opposé. Malgré son démarrage difficile, on a pu voir sur le site de notation américain Metacritic une moyenne spectateurs en hausse. Sans être extraordinaire, celle-ci est passée de 5 pour la première saison à une note un peu plus encourageante de 5,7 pour la deuxième. Il y a donc une chance de voir cette troisième saison un jour, et de revoir Pablo Schreiber aller dézinguer du Covenant. Les deux premières saisons d‘Halo sont toujours disponibles sur Paramount+.