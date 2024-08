Après le succès de la première saison de Mercredi (Wednesday en VO), voici tout ce qu’il y a à savoir sur la saison 2 très attendue de la série sur la famille Addams de Netflix.

Le dernier projet de Tim Burton en tant que producteur et réalisateur a été une franche réussite pour Netflix, du moins en termes d'audience, puisque Mercredi est à ce jour encore son plus gros carton pour une série anglophone (du moins selon la plateforme). De quoi donner envie de faire très vite une suite à la série créée par Alfred Gough et Miles Millar. Histoire, casting, date de sortie possible… Voici toutes les informations disponibles sur Mercredi saison 2. Attention : spoilers sur la saison 1 !

Lâché de spoilers imminent

La saison 2 de Mercredi est-elle confirmée ?

Oui, Netflix a (sans surprise) confirmé la suite en janvier 2023.

Mercredi saison 2, prochainement ! — Netflix France (@NetflixFR) January 6, 2023

Quelle est la date de sortie possible de Mercredi saison 2 ?

La première saison a eu sept mois de tournage, et neuf mois ont séparé la fin de celui-ci de la sortie de Mercredi sur Netflix. Initialement prévue pour une sortie courant 2024, la grève des scénaristes et des acteurs en 2023 a cependant retardé le projet, qui devrait donc plutôt investir le catalogue Netflix d’ici à 2025, avec un début de tournage probablement début 2024.

De quoi parlera la saison 2 de Mercredi ?

Mercredi a connu une année scolaire bien mouvementée, entre séries de meurtres sanglants, chasse aux monstres, bal étudiant et coloc’ au style vestimentaire plus coloré que le vomi d’une licorne. Rebelote pour sa seconde année, qui selon l’actrice devrait cependant être un peu plus sombre et centrée sur son bestiaire : « Nous avons décidé de verser davantage dans l’aspect horrifique de la série. Mais elle reste assez légère ; pour un récit comme celui-là, avec des vampires, des loups-garous et des super-pouvoirs, il s’agit de ne pas se prendre trop au sérieux » a-t-elle affirmé à Variety. Elle sera donc sûrement à nouveau confrontée à Tyler, dont le retour a été confirmé par l’un des showrunners, Alfred Gough (également dans une interview à Variety).

LA fameuse scène

En effet, la fameuse créature monstrueuse qui agressait les élèves, c’était lui. De quoi mettre du piment dans ses rapports avec Mercredi – surtout s’il cherche à secourir sa mentore, la professeure Marylin Thornhill/Laurel Gates. En revanche, cette relation ne sera plus romantique : Jenna Ortega a fait part haut et fort de ses critiques à l’égard du triangle amoureux central. Dans le même entretien, elle a affirmé : « on va laisser tomber toute notion de romance pour le personnage de Mercredi, ce qui est vraiment une très bonne chose. »

L’amour, quelle étrange Chose

Un changement de ton qu’elle a confirmé en janvier 2024 à E! Online : « La série tend définitivement plus vers l’horreur. C’est vraiment très excitant dans la mesure où, même si Mercredi a bel et bien besoin d’un petit arc narratif, elle ne change jamais vraiment, et je trouve que c’est une merveilleuse qualité […]. Il y a de très, très bonnes répliques, et l’ensemble a gagné en amplitude ; il y a beaucoup plus d’action par exemple. Chaque épisode donne un peu la sensation d’être un film, ce qui est plutôt sympa. »

On sait également grâce aux annonces de casting publiées par Netflix que de nouveaux personnages feront leur apparition dans cette saison 2. Parmi eux, Karloff a été décrit comme un adolescent athlétique dont le personnage nécessitera la pose de prothèses. Il y aura aussi l’oncle Wolfgang, décrit comme un adolescent charmant et confiant.

La dernière venue s’appellera normalement Annie, et devrait avoir entre 12 et 14 ans. Elle est quant à elle dépeinte comme une fille sage et intelligente pour son âge.

Joker et Batman

Que sait-on sur le casting de Mercredi saison 2 ?

Mercredi et le reste de la famille Addams reviendront sous les traits des mêmes acteurs, sauf mauvaise surprise. Ainsi, Jenna Ortega (Mercredi), Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Fred Armisen (Oncle Fétide), Victor Dorobantu (la Chose) et Isaac Ordonez (Pugsley) resteront à l’affiche.

Seront aussi de retour :

Hunter Doohan (Tyler Galpin)

Emma Myers (Enid Sinclair)

Joy Sunday (Bianca Barclay)

Parmi les nouveaux :

Steve Buscemi, qui jouera un certain Barry Dort

Thandiwe Newton, qui incarnera la Dr Fairburn

Joanna Lumley dans le rôle de Grand-mère

Christopher Lloyd (qui jouait Fétide dans les films de Sonnenfeld), dans un rôle encore inconnu

Billie Piper dans le rôle de Capri (c’est fini)

Evie Templeton

Noah Taylor

Owen Painter

Frances O’Connor

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Joonas Suotamo

Il a été confirmé que Percy Hynes White (qui jouait Xavier Thorpe) ne sera pas de retour étant donné les accusations d’agressions sexuelles et de viols sur mineur à son encontre. Quant à Christina Ricci (Marylin Thornhill/Laurel Gates), elle devrait aussi être absente de Mercredi saison 2.

Un casting d’enfer.



Mercredi saison 2, prochainement. pic.twitter.com/UcQY1x4u0D — Netflix France (@NetflixFR) May 7, 2024

Découvrez le teaser promotionnel de Mercredi saison 2

En mai 2024, Netflix a dévoilé un premier teaser promotionnel pour Mercredi saison 2 mettant en avant le casting principal et les nouveaux personnages que les abonnés rencontreront pour l’occasion.