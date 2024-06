Quand la guerre s’invite aux JO : Run to Heaven, le manga à découvrir d’urgence

Le premier tome du manga Run to Heaven, édité chez Ankama, est disponible en France.

À l’approche des JO 2024, les éditions Ankama sont sur les starting-blocks. Le premier tome du manga Run to Heaven est disponible depuis le 21 juin en France, où se tiendra la prochaine édition des olympiades d’été. Sauf que dans ce seinen du scénariste et dessinateur français Toan, il est plutôt question des Jeux Mondiaux de 2036. Plus précisément, l’action se déroule sur l’archipel fictif d’Arrecquero, dans le Pacifique, où un conflit armé oppose les îles du Nord et du Sud depuis plusieurs années maintenant.

Le coup d’envoi des Jeux Mondiaux marque toutefois le début d’une trêve, dont comptent bien profiter les écoliers pour organiser une grande fête du sport, afin d’échapper au tumulte du quotidien et de s’autoriser à rêver. Mais est-ce qu’on peut vraiment réaliser ses rêves en temps de guerre ? Cette question est vouée à tourmenter Fee, une adolescente marginale et obstinée, qui rêve de s’envoler, mais aussi de retrouver sa mère, une célèbre amirale partie au combat.

C’est d’ailleurs parce qu’elle a pris l’habitude de courir tous les jours sur le littoral dans l’espoir de voir son navire revenir qu’elle a développé des aptitudes extraordinaires pour la course à pied.

On pourrait même dire « course à pieds nus«

RUN TO HEAVEN, OR HELL

La naïveté et la détermination inspirantes de Fee et de ses amis contrastent ainsi avec une toile de fond plus lugubre, qui se dévoile subtilement au fil des pages à travers une foule de détails disséminés çà et là, rendant l’univers et son contexte géopolitique particulièrement denses et immersifs. Le dessin est quant à lui fiévreux et expressif, notamment quand les festivités virent brutalement aux hostilités, et donc à l’horreur.

Mais Run to Heaven n’est pas seulement le portrait dramatique d’une jeunesse tiraillée entre son innocence et la cruelle réalité qui est la sienne. C’est aussi un portrait de famille déchiré, et déchirant. La série, qui devrait compter cinq ou six tomes au total, installe en quelques cases à peine une belle complicité entre Fee et son père, tout en laissant poindre le douloureux détachement de sa mère, ainsi que des vérités enfouies que personne n’est prêt à déterrer.

La triste fin de l’innocence

Pour celles et ceux qui se le seront procuré, il sera possible de faire dédicacer ce premier tome par l’auteur à la prochaine Japan Expo, qui se tiendra du 11 au 14 juillet à Paris. Pour les plus curieux, un livret de prépublication est également disponible sur demande en librairie !



Ceci est un article publié dans le cadre d’un partenariat. Mais c’est quoi un partenariat Écran Large ?