Dans la peau de Miwa : découvrez le plus cinéphile (et romantique) des mangas

Avis aux cinéphiles et aux amateurs de mangas : le premier tome de la série Dans la peau de Miwa, éditée chez Kurokawa, est disponible en France dès ce 13 juin 2024.

On a tous ou presque déjà eu un coup de coeur un peu (beaucoup) irrationnel pour un acteur ou une actrice qui ne saura jamais qu’on existe – oui Ryan Gosling et Margot Robbie, on parle de vous. Alors imaginez deux secondes pouvoir côtoyer tous les jours votre idole, et même être payé.e pour ça. C’est le rêve éveillé que vit Miwa Kubota, une cinéphile qui s’approche de la trentaine et a trouvé le job idéal : femme de ménage pour Takashi Yatsumi, un comédien vieillissant de la trempe de Takeshi Kitano ou Toshirō Mifune mais avec les cheveux de George Clooney, pour qui elle se passionne depuis l’adolescence.

DANS LA PEAU DE (L’AUTRE) MIWA

L’annonce ne pouvait pas mieux tomber, étant donné qu’elle vient tout juste d’être virée du vidéo-club où elle travaillait à cause de sa passion obsessionnelle pour le 7e art qui énervait certains clients. Malheureusement, le rêve de Miwa peut à tout moment virer au cauchemar. En réalité, ce n’est pas elle qui a été embauchée pour devenir la nouvelle femme de ménage de Takashi Yatsumi, mais une autre femme également prénommée Miwa dont elle a pris la place.

Que celui ou celle qui n’a jamais hurlé dans un coussin lui jette la première pierre

Elle doit donc impérativement éviter les maladresses et surtout cacher le fait qu’elle est fan de son employeur et n’est pas celle qu’elle prétend être, car l’usurpation d’identité est un crime qui pourrait lui coûter cher. Evidemment, c’était sans compter la gentillesse désarmante de Takashi Yatsumi, qui ne paraît pas totalement insensible à la sincérité et la simplicité de la jeune femme. Après avoir passé 29 ans à se faire la plus discrète et docile possible, il est donc temps pour Miwa de passer de figurante à héroïne de sa propre vie.

C’est donc un double programme que propose Dans la peau de Miwa : un drame amoureux et du suspense. Le titre a d’ailleurs déjà fait parler de lui au Japon, avec comme preuve de son succès l’adaptation en octobre 2023 dans un drama de 32 épisodes, diffusé sur la chaîne NHK.

Le jeu des 7 différences références

Pour les cinéphiles et amateurs de culture populaire, il sera plaisant d’entendre les personnages parler du Parasite de Bong Joon Ho ou de Brad Pitt, en plus de dénicher les très nombreux clins d’oeil et références disséminés au fil des pages par l’auteur et dessinateur Uhei Aoki : un poster de Shining, une figurine de Leatherface, une peluche de Gizmo, un oreiller Chucky ou encore le coffret collector de Speed (car oui, Miwa a de très bons goûts).

