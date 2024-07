Le créateur de Resident Evil 2 et Devil May Cry veut ramener ces deux licences cultes à la vie

Au cours d’une interview, Hideki Kamiya, réalisateur de Resident Evil 2 et Devil May Cry, a révélé qu’il souhaitait ressusciter deux licences cultes.

Personnalité fantasque de l’industrie vidéoludique, réalisateur génial de Resident Evil 2 et de Devil May Cry, Hideki Kamiya est connu autant pour ses trouvailles créatives, que pour ses coups d’éclat sur les réseaux sociaux. Après 12 ans de bons et loyaux services chez Capcom (1994-2006), le créateur était parti rejoindre ses comparses Shinji Mikami (le réalisateur du premier Resident Evil) et Atsushi Inaba (ancien producteur chez Capcom) chez le studio Platinum Games, avant de claquer la porte en 2023.

Au cours d’une interview accordée à Unseen Studios le 20 juillet 2024, Hideki Kamiya a évoqué ses projets à venir, et ses regrets vidéoludiques. Le réalisateur en a alors profité pour expliquer qu’il était prêt à faire de nombreux sacrifices pour ramener à la vie deux licences cultes qui n’ont pas eu le succès qu’elles méritaient.

A lire aussi Resident Evil : on a classé tous les jeux, du pire au meilleur épisode

Resident Evil, Devil May Cry, Bayonetta, et les autres

Depuis son départ de chez Platinum Games (départ officialisé par une vidéo lunaire où Kamiya se promène avec un carton dans les bras avant de partir au volant de sa Lamborghini), Hideki Kamiya se définit lui-même comme un « chômeur« . Mais dans son entretien avec Unseen, il a précisé qu’il n’avait pas pris sa retraite du domaine du jeu vidéo.

Quand Kamiya a évoqué ses projets à venir, il a préféré rappeler qu’il y a deux franchises qui lui tiennent à cœur, qu’il souhaiterait voir revenir dans le circuit du jeu vidéo contemporain. Deux licences sur lesquelles il a travaillé en tant que réalisateur, qui constituent de grands regrets pour lui. La première d’entre elles est Okami, action-RPG sorti sur PlayStation 2 en 2006. Un titre au rendu graphique splendide, proche de l’estampe, où l’on incarnait Amaterasu, déesse du Soleil, sous la forme d’un loup.

Okami, chef d’œuvre artistique et fiasco commercial

Okami Kaze

D’après les déclarations de Kamiya, Okami a été une catastrophe commerciale. Le titre ne s’est écoulé qu’à 90 000 copies lors de son lancement au Japon, et il y aurait eu à peine 266 000 ventes entre les USA et le Japon au cours de l’année 2006. Pourtant, au fil de ses portages sur Wii (2008), d’une réédition HD PS3 (2012) et des remasters PS4, Xbox One (2017) et Switch (2018), Okami a fini par trouver un peu plus de 4 millions d’acheteurs. Ce qui n’est suffisant pour que Capcom ravive la licence. Mais Kamiya est prêt à revenir au bercail pour s’en charger.

« Comme nous avons travaillé ensemble, vous savez que l’histoire s’est arrêtée à mi-chemin. Je me sens donc mal de laisser ça comme ça. Je pense que les créateurs ont le devoir de créer des suites que les fans veulent voir. Même si j’ai l’air hautain et puissant, cela fait un moment que j’ai tourné la page sur Okami. Mais j’ai toujours l’impression de ne pas avoir rempli mon devoir. Alors, Capcom-san, s’il vous plaît, faisons-le ensemble. »

La solitude d’Okami

My name is Joe

Le second titre évoqué par Kamiya est le beat’em’up 2D Viewtiful Joe, sorti sur GameCube en 2003, puis sur PS2 en 2004. Inspiré des classiques du beat’em’up 2D (Double Dragon, Streets of Rage), tout en baignant dans les films de super-héros et des tokusatsu (ces sagas de héros costumés japonaises comme Kamen Rider), Viewtiful Joe avait connu une réussite modeste avec 900 000 ventes.

Une suite, Viewtiful Joe 2 est sortie sur GameCube et PS2 en 2004. Kamiya n’a été que scénariste sur celle-ci. Le jeu a contre-performé, avec 430 000 copies écoulées. Toutefois, comme le jeu avait bénéficié d’un petit budget, Capcom ne l’a pas considéré comme un échec complet. Viewtiful Joe 3 avait été mis en chantier, mais annulé quelque temps plus tard. Un volume 3 que Kamiya souhaiterait terminer.

« Les mêmes sentiments s’appliquent à Viewtiful Joe 3. C’est seulement parce que huit personnes ont joué à Viewtiful Joe que les gens ne sont pas devenus fous. Ce jeu s’est également terminé à mi-parcours, il faut donc que je le finisse. »

Joe le Magnifique

Viewtiful Joe a connu d’autres itérations : Viewtiful Joe: Double Trouble! sur DS (2005), et Viewtiful Joe: Red Hot Rumble sur GC et PSP (2005), mais qui n’étaient pas vraiment à la hauteur des deux premiers opus. Viewtiful Joe a donc fini dans les limbes des licences perdues de Capcom, malgré l’apparition du personnage de Joe dans le jeu de combat Marvel vs Capcom 3.

Okami continue à survivre tout de même. À la surprise générale, Capcom a offert en tant que contenu téléchargeable des cosmétiques Okami aux joueurs de leur nouvelle production Kunitsu-Gami : Path of the Goddess. Capcom nous avait déjà fait le même coup avec des skins Okami pour Monster Hunter Rise. Des cadeaux qui à chaque fois enflamment les fans, qui espèrent un retour du loup Amaterasu. L’espoir fait vivre.