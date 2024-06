Ce vidéoprojecteur 4K voit son prix dégringoler à l’approche des beaux jours

Réputé pour sa polyvalence et ses nombreuses fonctionnalités, le vidéoprojecteur ViewSonic X1000-4K bénéficie d’une très belle remise.

Il n’est pas toujours évident de faire un choix parmi la ribambelle de vidéoprojecteurs proposés sur le marché. Et pour cause : les fabricants redoublent d’inventivité pour tenter de se démarquer des concurrents, avec des modèles toujours plus perfectionnés, ergonomiques et discrets. Mais parmi les projecteurs qui sortent du lot, difficile de ne pas mentionner le ViewSonic X1000-4K et son rapport qualité-prix quasiment imbattable. D’autant plus avec cette belle remise sur le site de Son-Video.com.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Ordinairement vendu à 2 390 €, le ViewSonic X1000-4K profite d’une jolie réduction qui fait basculer son prix sous les 1 400 € chez Son-Video.com. Une promotion qui tombe à pic en cette période d’Euro de football 2024.

Par ailleurs, il faut savoir que ce vidéoprojecteur a reçu un très bon accueil critique des clients avec une moyenne de 4,5/5 sur le site de Son-Video.com. De quoi donner une certaine garantie avant l’achat.

Quelles sont les principales qualités du vidéoprojecteur ViewSonic X1000-4K ?

S’il y a bien une chose qui attire l’œil à la vue du ViewSonic X1000-4K, c’est sans aucun doute son design sobre et futuriste qui saura parfaitement trouver sa place sans dénaturer la décoration de votre salon. Mais au-delà de ses très belles finitions, ce vidéoprojecteur ne manque clairement pas d’arguments pour séduire la clientèle.

Et cela commence par la qualité de son image, qui peut atteindre 2,5 mètres de diagonale à seulement 38 centimètres de distance grâce à l’ultra courte focale. Il n’y a qu’à le positionner au pied de la surface de projection, et le tour est joué.

Dans le même temps, il faut savoir que sa matrice DLP peut diffuser une image en 4K UHD et des détails plus que saisissants. Sans oublier sa luminosité de 2 400 lumens qui est amplement suffisante pour regarder des films et séries dans une pièce éclairée.

Pour faciliter sa mise en place, notamment pour les usagers novices, le ViewSonic X1000-4K embarque également un système de mise au point automatique et une correction du trapèze pour obtenir une image impeccable en quelques minutes à peine. Un vrai jeu d’enfant.

En ce qui concerne la partie audio, cet appareil est équipé d’une barre de son stéréo Harman Kardon de 40W qui offre un rendu sonore bluffant. D’autant plus qu’il est possible de le coupler avec un caisson de basses, voire un ensemble de home-cinéma pour encore plus de sensations.

Et enfin, ce vidéoprojecteur peut aussi faire office de Smart TV grâce à sa connectivité Wi-Fi qui permet d’accéder aux plateformes de streaming comme Netflix et Prime Video, mais aussi de connecter un ordinateur, un smartphone ou une tablette pour y diffuser toutes sortes de contenus.

Pour conclure, le ViewSonic X1000-4K saura satisfaire les amateurs de films et séries à la recherche d’un modèle polyvalent pour remplacer leur TV, leur offrant une très belle qualité d’image sans trop encombrer leur salon pour autant. Il plaira également aux gamers grâce à sa connectique fournie qui permet de connecter une console de jeux sans effort, mais aussi un casque Bluetooth pour pouvoir s’amuser sans déranger les voisins.

Points forts du vidéoprojecteur ViewSonic X1000-4K :

L’excellente qualité d’image

La prise en main rapide et intuitive

Les très belles finitions

La barre de son Harman Kardon intégrée

L’accès facile aux plateformes de streaming

Points faibles :

L’absence d’une appli Netflix officielle intégrée

La colorimétrie perfectible

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s’associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison. Pourquoi eux ? Parce que ces passionnés ont développé une culture de l’expertise et du conseil, y compris au travers de leur chaîne YouTube, qui regorge de tutos et de critiques d’équipements.

Mais c’est quoi un partenariat Ecran Large ? On explique tout par ici !