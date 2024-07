Un beau téléviseur 4K 55 pouces en solde pour l’été chez Hisense

Réputée pour sa polyvalence et son excellent rapport qualité-prix, la TV 4K Hisense 55U7NQ bénéficie d’une remise exceptionnelle en ce moment.

Souvent considérées comme des modèles difficilement accessibles, les TV 4K se sont peu à peu démocratisées et les fabricants ont revu les tarifs à la baisse pour séduire une clientèle plus large. C’est le cas de Hisense, l’un des constructeurs les plus en vue grâce à ses excellents téléviseurs à des prix abordables, qui vient d’appliquer une remise très intéressante sur sa TV 55U7NQ chez Son-Video.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Habituellement vendue à 899 €, la TV Hisense 55U7NQ voit son prix fondre sous les 750 € sur le site de Son-Video.com : une remise spéciale pour les soldes d’été 2024.

Par ailleurs, ce téléviseur est considéré comme l’un des meilleurs du marché en termes de rapport qualité-prix et il a obtenu de très bonnes notations provenant des clients chez les principaux revendeurs. De quoi rassurer les acheteurs avant d’investir dans cette TV 4K.

Quelles sont les principales qualités de la TV Hisense 55U7NQ ?

Malgré le tarif de sa TV 55U7NQ, bien plus bas que la plupart des téléviseurs 4K sur le marché, Hisense n’a visiblement pas lésiné sur les moyens avec une ribambelle d’atouts pour attirer les clients. À commencer par sa très belle dalle QLED capable d’afficher des images en 4K 120 Hz / 144 Hz, tout en étant compatible avec Dolby Vision IQ et HDR10+. Tout le nécessaire pour assurer une immersion visuelle parfaite (et un argument non négligeable pour les gamers et les cinéphiles).

De plus, ce téléviseur Hisense est équipé d’une barre de son (compatible avec Dolby Atmos) qui offre une puissance de 2 x 10 watts, auxquels viennent s’ajouter les 20 watts délivrés par son caisson de basses. Ce système audio ne remplacera sans doute pas un véritable ensemble de home-cinéma, certes, mais il sera idéal pour faire quelques économies tout en profitant d’un rendu sonore de très bonne qualité.

Dans le même temps, il faut noter que la TV Hisense 55U7NQ embarque un OS Vidaa qui permet d’accéder très facilement aux plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore YouTube. Sans oublier son réseau Wi-Fi pour diffuser des contenus depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Et pour terminer, cet écran possède une connectique fournie pour pouvoir y relier consoles de jeux, enceintes, casques Bluetooth et autres périphériques. Un attirail complet pour répondre à (presque) toutes les exigences.

Pour conclure, la TV Hisense 55U7NQ est idéale pour les gamers et cinéphiles en quête d’un téléviseur polyvalent, capable de répondre à tous types d’usages sans faire gonfler l’addition pour autant. En plus d’offrir une qualité visuelle spectaculaire grâce à sa dalle 4K HDR de 139 cm de diagonale, cet écran inclut aussi un système audio Dolby Atmos pour que le son soit à la hauteur de l’image. Et pour en profiter sans tarder, il offre un accès très facile à divers services de VOD grâce à son OS Vidaa.

Points forts de la TV Hisense 55U7NQ :

La luminosité et le contraste de sa dalle 4K

Les nombreuses fonctionnalités dédiées au gaming (144 Hz, FreeSync Premium Pro…)

La barre de son et le subwoofer inclus

L’OS Vidaa et son large catalogue de sources de divertissement

Points faibles :

La télécommande pourrait être ergonomique

Le pied central un peu encombrant pour ceux qui disposent d’une faible surface de pose.

