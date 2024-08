Ce téléviseur immersif 4K est vendu (presque) à moitié prix avant la rentrée

Après avoir reçu un excellent accueil critique, la TV TCL 55C843 bénéficie d’une promotion qui fait chuter son prix à 699 € au lieu de 1 190 €.

En cette période de Jeux Olympiques, nombreux sont ceux qui cherchent à remplacer leur téléviseur pour profiter pleinement des épreuves avec une immersion totale, mais aussi pour regarder des films et séries ou encore jouer aux derniers jeux en vogue sur une TV 4K.

Ce type d’écran n’est que rarement accessible aux budgets les plus modestes, mais heureusement, certains fabricants font l’effort de baisser les prix pour la saison estivale. C’est le cas de TCL qui vient d’appliquer une remise exceptionnelle de plus de 40 % sur sa TV 55C843 chez Son-Video.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Normalement commercialisée à 1 190 €, la TV TCL 55C842 passe sous la barre des 700 € sur le site de Son-Video.com. Une remise qui a de quoi faire trembler la concurrence, car elle place ce modèle comme l’un des plus séduisants en termes de rapport qualité-prix à l’heure actuelle.

En plus de cela, il faut savoir que cet écran a reçu une très belle moyenne de 4,7/5 sur Son-Video.com et d’autres avis élogieux chez les principaux revendeurs. De quoi rassurer les clients avant d’investir dans une telle dalle.

Quels sont les principaux atouts de la TV TCL 55C843 ?

Le TCL 55C843 a désormais une place de choix parmi les téléviseurs 4K à moins de 700 €. Et pour cause : sa remise de taille chez Son-Video permet aux clients d’accéder à certaines fonctionnalités de pointe.

En premier lieu, cette TV est équipée d’une dalle QLED de 139 cm de diagonale, avec une luminosité de 1500 nits au maximum et une compatibilité avec HDR Dolby Vision et HDR10+. Tout le nécessaire pour apprécier pleinement les contrastes et les couleurs éclatantes des films et séries.

Les gamers seront également servis avec une connectique fournie (4 ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz ou 144 Hz), des options dédiées aux jeux vidéo (faible latence automatique, taux de rafraîchissement variables) et une fluidité exceptionnelle.

Pour qu’il puisse facilement trouver sa place sur une table de salon, le téléviseur TCL 55C843 est aussi doté d’un pied central amovible qui lui assure une stabilité optimale et ses finitions sobres et modernes lui permettent de s’intégrer sans problème au milieu d’une pièce à la décoration épurée.

En ce qui concerne le son, cette TV comporte des haut-parleurs stéréo Onkyo de 2 x 20 watts (compatibles Dolby Atmos) ainsi qu’une enceinte dédiée aux basses située à l’arrière de la dalle. Ce qui offrira un rendu de base plus que convenable – surtout au vu du prix – même si les plus pointilleux préféreront sans doute investir dans un véritable système audio de home-cinéma.

Et enfin, ce téléviseur propose une ribambelle de fonctionnalités de Smart TV tels qu’un accès direct aux grandes plateformes de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video…), au Play Store pour télécharger des jeux, mais aussi la compatibilité avec l’assistant vocal Google pour commander l’écran par la voix. Sans oublier le module Chromecast intégré, qui permet de diffuser facilement des contenus depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

La TV TCL 55C843 sera parfaite pour les férus de films, séries et jeux vidéo, mais aussi les amateurs de compétitions sportives qui aiment vivre de grandes émotions depuis leur salon. Grâce à la qualité saisissante de sa dalle 4K QLED, son système audio intégré, ses nombreuses options pour le divertissement et ses finitions soignées, ce téléviseur s’impose comme l’un des modèles incontournables de cet été 2024.

Points forts de la TV TCL 55C843 :

La qualité d’image exceptionnelle par rapport au prix

La bonne facture du système audio intégré

Les fonctionnalités liées au gaming

L’OS Google TV qui offre un accès facile aux services de VOD

Points faibles :

L’absence de rétroéclairage sur la télécommande

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s'associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison.

