Cette TV 4K OLED LG profite d’une très belle remise de 400 € pour les soldes d’été

Auréolée de nombreux prix et reconnue comme l’une des meilleures TV pour son prix, la LG OLED55C4 voit son coût chuter en ce moment.

En cette période d’Euro de football et à l’approche des JO de Paris 2024, il peut être bon d’investir dans un téléviseur 4K pour profiter pleinement de vos programmes préférés. Mais il n’est pas toujours évident de trouver un modèle qui allie qualité d’image, polyvalence et prix abordable.

Il vaut donc mieux rester à l’affût des offres qui fleurissent durant les soldes d’été : une période privilégiée des fabricants pour casser les prix de leurs TV. Et c’est notamment le cas de LG qui fait fondre le tarif de son écran OLED55C4 sur le site de Son-Video.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Commercialisée au tarif de 1 990 € pour son lancement, la TV LG OLED55C4 profite d’une promotion très intéressante qui fait baisser son prix à 1 590 € chez Son-Video.com.

De plus, il faut savoir que ce téléviseur 4K a reçu les éloges de nombreux médias spécialisés comme TechRadar, qui affirme que « l’image lumineuse et éclatante offerte par le téléviseur de milieu de gamme LG C4 OLED nous a captivés lorsque nous l’avons vu pour la première fois« , ou Trusted Reviews qui assure qu’il s’agit « d’un modèle incontournable pour les passionnés de home-cinéma et les gamers les plus pointilleux« . De quoi offrir une certaine garantie avant l’achat.

Au premier rang pour supporter votre équipe de cœur !

Bon plan Profitez de l’offre sur la TV LG OLED55C4

Quels sont les meilleurs atouts de la TV LG OLED55C4 ?

Pour pouvoir se démarquer des modèles concurrents, la TV LG OLED55C4 peut compter sur une ribambelle de qualités qui permettent de profiter pleinement des rencontres sportives, des films et des séries. À commencer par sa sublime dalle 4K OLED evo de 139 cm de diagonale, compatible avec les contenus HDR10 et Dolby Vision, qui offre une qualité visuelle à couper le souffle.

Par ailleurs, cette TV est équipée de nombreuses fonctionnalités qui plairont aux gamers (services de Cloud Gaming, prise en charge de Nvidia G-Sync…), ainsi qu’une compatibilité 4K 144 Hz pour assurer une fluidité parfaite des images. Le genre de petits détails qui font toute la différence.

Côté son, la LG OLED55C4 embarque également une section audio de 40 watts compatible en Dolby Atmos pour offrir une très bonne immersion aux spectateurs. Tout comme sa technologie WOW Orchestra qui permet de synchroniser le son entre les haut-parleurs du téléviseur, et les barres de son LG connectées (même si vous pouvez aussi y relier d’autres enceintes de home-cinéma). Les dialogues en ressortent alors de manière bien plus claire, y compris lors des scènes les plus mouvementées.

Et pour terminer, ce téléviseur intègre aussi la dernière version de webOS pour pouvoir accéder facilement aux grandes plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+. Sans oublier son assistant vocal inclus, et sa compatibilité avec Chromecast, AirPlay 2 et Miracast pour diffuser des contenus depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Grâce au son en Dolby Atmos, vous allez redécouvrir vos programmes préférés.

En résumé, la TV LG OLED55C4 est véritablement taillée pour ceux qui recherchent un modèle polyvalent, idéal pour jouer aux jeux vidéo ou regarder des programmes en streaming. Mais au-delà de sa dalle qui propose une qualité d’image sensationnelle, ce téléviseur n’a visiblement pas fait de compromis sur le son avec un système audio puissant et précis. De solides atouts pour conquérir les clients, avec un joli tarif de 1 590 € sur Son-Video.com.

Points forts de la TV LG OLED55C4 :

La dalle OLED 4K qui offre des couleurs et des contrastes saisissants

Les nombreuses fonctions pour le gaming

Le système audio Dolby Atmos et son rendu sonore exceptionnel

L’accès facile aux contenus en streaming via webOS

Points faibles :

La télécommande un peu « basique » pour une TV de ce standing

Bon plan Profitez de l’offre sur la TV LG OLED55C4

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s’associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison. Pourquoi eux ? Parce que ces passionnés ont développé une culture de l’expertise et du conseil, y compris au travers de leur chaîne YouTube, qui regorge de tutos et de critiques d’équipements.

Mais c’est quoi un partenariat Ecran Large ? On explique tout par ici !