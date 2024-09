L’excellente barre de son Sony HT-S400 profite d’une belle baisse de prix temporaire

Déjà réputée comme l’une des meilleures barres de son dans sa gamme de prix, la Sony HT-S400 voit son tarif fondre en ce moment.

Pour que l’immersion soit totale lors des séances de cinéma à la maison, il est toujours bon d’investir dans une barre de son de qualité. Même si cela peut représenter un certain budget.

Heureusement, certains fabricants font l’effort d’appliquer des promotions sur leurs enceintes pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C’est le cas de la Sony HT-S400 qui bénéficie d’une superbe remise de 24% chez Son-Video.com. Coup de projecteur sur cette barre de son au rapport qualité-prix exceptionnel.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Habituellement vendue à 329 €, la barre de son Sony HT-S400 se retrouve désormais commercialisée à 249 € sur le site de Son-Video.com. Une très belle remise qui devrait séduire bon nombre de clients.



Par ailleurs, cette enceinte peut compter sur les avis élogieux de certains médias spécialisés comme AVForums, qui met en avant « une bonne qualité de fabrication et une impression de fiabilité et de sérieux que nous sommes en droit d’attendre du géant japonais ». De quoi rassurer les plus frileux avant l’achat.

Quelles qualités retenir au sujet de la barre de son Sony HT-S400 ?

Malgré le tarif abordable de la HT-S400, Sony n’a visiblement pas lésiné sur les moyens avec cette barre de son qui offre un rendu sonore pour le moins bluffant. Et c’est en partie dû à sa belle puissance de 330 watts, ainsi qu’à sa restitution du son surround (à 360°) grâce à sa fonction S-Force PRO Front Surround. De quoi donner l’illusion aux spectateurs d’être dans une vraie salle de cinéma.

En plus de cela, il faut savoir que le kit inclut un caisson de basses sans fil pour apporter de la profondeur au son et améliorer l’immersion. Sa plus-value est particulièrement flagrante avec les films d’action, où les bruits d’explosions ressortent de manière bien plus spectaculaire. Essayez un petit Michael Bay, et ça devrait être évident.



Mais au-delà de la qualité sonore de cette barre de son, la Sony HT-S400 embarque aussi une connectique complète avec – entre autres – une prise HDMI compatible ARC et une entrée optique compatible Dolby Digital. Il y a donc l’embarras du choix pour pouvoir la relier à un téléviseur ou un vidéoprojecteur.

Et pour terminer, elle comporte également un récepteur Bluetooth qui permet d’y connecter un ordinateur, une tablette ou un smartphone sans utiliser de câble spécifique, afin de s’en servir comme d’une enceinte plus classique, pour diffuser des morceaux ou des podcasts depuis Spotify par exemple (au hasard : le podcast « La Réu’ d’Ecran Large »).

En résumé, bien qu’elle ne puisse pas vraiment rivaliser avec un véritable ensemble de home-cinéma, la barre de son Sony HT-S400 a tout de même de nombreux arguments à faire valoir pour profiter d’une qualité audio remarquable sans dépenser des mille et des cents. À commencer par sa polyvalence, sa puissance tout à fait convenable pour un petit salon, et l’inclusion d’un caisson de basses dans ce kit à seulement 249 €.

C’est donc un choix idéal pour les cinéphiles qui souhaitent investir dans un système audio plus poussé que les haut-parleurs de leur téléviseur, tout en restant dans une fourchette de prix raisonnable.

Points forts de la barre de son Sony HT-S400 :

La puissance sonore et l’apport du caisson de basses

La prise en main facile

La compatibilité Bluetooth

L’excellent rapport qualité-prix

Points faibles :

Le design basique

La perte de qualité à très haut volume



