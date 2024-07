10 raisons pour lesquelles vous allez passer le week-end sur Destiny 2

Destiny 2 est un jeu MMORPG de tir spatial actif, présenté par Bungie, qui donne aux joueurs l’opportunité de combattre des aliens, d’aider l’armée à faire reculer l’ennemi et de voyager de planète en planète pour améliorer sans cesse leur héros.

Vous développerez vos réglages de combat, rencontrerez de nouveaux amis, collecterez des lueurs et des raids ou vous les compléterez avec l’aide de Skycoach.gg.

Il suffit d’un week-end pour comprendre si vous allez passer tout votre temps sur ce projet, et les 10 raisons qui suivent pourraient bien vous faire changer d’avis.

Version gratuite

Vous n’avez pas besoin d’acheter le jeu de base de Destiny 2 – cela ne s’applique pas aux mises à jour et aux extensions de contenu, mais cela suffit largement pour essayer le jeu, tirer vos propres conclusions et commencer à dépenser quelques euros si vous souhaitez continuer à explorer le monde et découvrir de nouvelles planètes et territoires.

Graphismes soignés et modernes

Pour attirer constamment les joueurs, Destiny 2 peut surtout compter sur sa très belle qualité visuelle et l’image dynamique de l’espace, des lieux et des villes. Chaque nouvelle frappe et raid se distingue par la qualité et le souci du détail. Bon nombre de joueurs débarquent sur Destiny 2 pour découvrir cette atmosphère et son format en constante évolution, même si l’arrière-plan global et les graphismes conservent la même qualité.

Les rendus sublimes de la Terre, la Lune, Mercure et Neptune n’attendent que vous. Cette dernière planète a d’ailleurs été ajoutée via l’add-on « Lightfall » et Saint 13 y vous attend déjà pour continuer l’histoire, si cela vous intéresse. Les autres planètes et le satellite de la Terre sont aussi dessinés de manière sublime et moderne, ce qui les rend assez intéressantes à explorer. En plus de cela, Bungie supprime systématiquement les add-ons pour le traitement et, bien que cela prenne un certain temps, cela vaut le coup car ils reviennent avec une qualité supérieure.

Possibilités de tir

La majorité des MMO demandent aux joueurs de la patience pour acquérir de nouvelles armes, un équipement complet, maîtriser les compétences et apprendre à les utiliser de la bonne manière. Dans d’autres termes, plus le joueur aura un bagage technique important, et plus faible sera le facteur chance.

Dans Destiny 2, tout est différent. Comme dans n’importe quel jeu de tir, le système de « headshot » a un impact notable et les compétences personnelles ainsi que l’activité sur le champ de bataille viennent compléter la supériorité technique.

Cela rend le jeu d’autant plus dynamique et intéressant, et même ceux qui aiment se contenter de tirer sans but particulier trouveront leur compte sur Destiny 2.

Une progression constante

Vous devez sans cesse aller à la recherche d’améliorations pour les armes et les armures, et cela sera même plus important que de monter en grade.

Destiny 2 a son propre système de puissance, qui est calculé à partir de votre équipement actif. Selon la valeur obtenue, le drop potentiel qui peut être obtenu en tuant des monstres et des boss se forme.

Pour augmenter votre force, vous devez alors vous équiper constamment du meilleur attirail à votre disposition et monter petit à petit du niveau 200 au niveau 325.

Une histoire intéressante

Vous débuterez votre voyage dans la peau d’un représentant tout juste arrivé de la classe Titan

Un chevalier

Un démoniste

Un chercheur de connaissances

Un chasseur

Un tireur de premier rang

Un chercheur de profit

Vous arriverez juste à temps, car une invasion d’extraterrestres a commencé sur Terre et qu’ils forcent les défenseurs à se retirer dans la dernière grande ville encore sous le contrôle du peuple. Votre mission sera d’aider à lever le siège et à repousser les ennemis puis, à travers une série de tâches, à détruire des groupes d’assaillants et leurs renforts pour aider Saint 13 à arranger la situation. De fil en aiguille, vous aurez accès à des raids où vous vous battrez avec des commandants d’attaque et recevrez, dans le même temps, des récompenses qui vous aideront à gagner en puissance.

De cette manière, vous monterez jusqu’au niveau 20 (maximum) et le scénario se développera plus tard avec les différents ajouts et les nouvelles planètes que vous découvrirez par la suite. Pour l’instant, vous pouvez explorer et réaliser des tâches sur Mercure, Neptune et la Lune.

A lire aussi Destiny 2 : la Reine Sorcière vient semer le chaos dans une splendide bande-annonce

La liberté de choisir le gameplay

Le système de jeu ne limite d’aucune manière votre liberté de jouer comme vous l’aimez et de gagner de l’expérience et des objets de valeur de diverses manières, même en ignorant les quêtes, en prêtant attention aux contrats et à la chasse, ou en suivant complètement l’intrigue que les développeurs de chez Bungie ont préparée pour vous.

Vous pouvez même vous concentrer uniquement sur les raids et les strikes – l’un des formats les plus passionnants et dynamiques qui sont conçus pour les petits et grands groupes de joueurs, dans lequel vous serez amenés à résoudre des énigmes et à détruire les ennemis pour vous rapprocher du boss. Après l’avoir terrassé dans un combat âpre, vous pourrez mettre la main sur des types d’armes et d’armures uniques pour renforcer votre personnage.

Strikes et raids

Il s’agit d’un format pour réunir les joueurs qui veulent toujours s’allier dans des batailles risquées et intéressantes, mais aussi ceux qui souhaitent se battre pour les meilleurs types d’armes et d’armures.

Le principal avantage de telles campagnes réside dans la possibilité de les rendre plus difficiles, en ouvrant par exemple les Twilight Strikes qui vous aideront à augmenter la puissance potentielle des trophées de 275.

Les strikes sont un format plus simple, et le plus important est qu’ils sont liés à l’histoire du jeu et que ce sont les commandants qui envoient des troupes dans vos villes.

Les raids suivent un format semblable, sauf que chaque boss est un adversaire plus difficile à battre et que le niveau de difficulté peut être monté jusqu’à Héroïque et même Mythique, où 15 joueurs se battront pour les meilleures armes et armures qui ne peuvent être obtenues d’une autre manière. Ils seront de niveau Mythique et Légendaire, proches du niveau de puissance 325.

Souvenez-vous que la complexité d’un tel donjon augmente plusieurs fois et que vous devez faire des choix plus rapidement, mais aussi bien réagir aux retournements de situation, au risque de perdre en un claquement de doigt à cause d’une erreur minime.

PVP

Les amateurs de batailles entre joueurs trouveront beaucoup de choses intéressantes à faire dans le Crucible – une zone spéciale dans laquelle vous pouvez participer à divers évènements et recevoir dans le même temps des récompenses et des types spéciaux d’armes et d’armures.

Le format le plus intéressant et le plus populaire reste Trial of Osiris, qui ajoute une composante compétitive permanente au PVP pour en faire un format de session.

Dans celui-ci, vous devez constituer votre groupe de trois joueurs et organiser des matchs face à d’autres équipes, où vous ne devrez pas simplement remporter des victoires, mais aussi les transformer en séries. Les joueurs qui peuvent empocher trois, cinq ou sept victoires se qualifient pour gagner des trophées saisonniers uniques comme des armes ou armures légendaires. C’est l’un des meilleurs moyens d’obtenir un gain maximum dans le jeu, mais si vous ne disposez pas d’un équipement suffisamment solide, cela ne sera pas évident et vous aurez sans doute besoin d’aide ou de chance. Les tours avancent rapidement, ce qui vous permet d’avoir plusieurs tentatives en une seule session de jeu.

Clan

Le système de jeu encourage les joueurs à s’unir. Si vous avez une requête pour trouver des alliés, vous pouvez rejoindre un clan.

C’est une excellente opportunité de trouver des compagnons pour des raids et des strikes, des assauts dans Trial of Osiris, ou plus simplement pour communiquer et rendre le jeu plus intéressant et convoité.

Un petit nombre de tâches quotidiennes

Bon nombre de fans de MMO savent qu’avec le développement d’un personnage et son renforcement, vous devez littéralement effectuer des dizaines de tâches qui lui permettent de progresser. Cela devient fatigant et vous décourage assez vite de jouer, surtout si les développeurs ne sortent pas de nouvelles mises à jour et des extensions pendant un certain temps.

Dans Destiny 2, vous n’aurez que des contrats – qui peuvent également être ignorés – mais vous aurez aussi des tâches fondamentales pour la progression qui sont intéressantes à résoudre. Vous déciderez ainsi par vous-mêmes ce que vous souhaitez faire exactement, et à quel moment.

Plus de précisions sur ce sujet avec https://skycoach.gg/

Conclusion

Destiny 2 est un jeu de tir actif aux très beaux graphismes et qui n’est pas si exigeant en termes de gameplay, car il permet aux joueurs de choisir indépendamment ce qu’ils souhaitent faire sans la moindre restriction.

Vous prendrez part à une campagne narrative intéressante, explorerez les planètes et la Lune, chercherez constamment à améliorer la force de votre personnage tout en vous assurant que l’invasion extraterrestre soit neutralisée.

Vous pourrez profiter de graphismes soignés et avancés, ainsi que de l’impact des tirs et de la précision sur la qualité du jeu de rôle pour le personnage sélectionné.

Vous participerez à des raids et des strikes, chasserez à divers endroits, prendrez part à des évènements PVP et terrasserez la ribambelle de monstres qui se dresseront sur votre chemin.

Tout au long du week-end, vous pouvez essayer toutes les fonctionnalités de la version gratuite et si vous l’appréciez, il sera alors logique de mettre la main au portefeuille pour acheter toutes les mises à jour.