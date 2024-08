Zendaya et Robert Pattinson bientôt réunis dans un mystérieux film produit par Ari Aster (Midsommar) ?

Zendaya et Robert Pattinson pourraient rejoindre un mystérieux film A24 dont Ari Aster, réalisateur de Hérédité ou Midsommar, sera le producteur.

Mais qui arrêtera Robert Pattinson et Zendaya ? Les deux enchaînent les succès : Dune 2, Challengers et bientôt le tournage de la saison 3 de Euphoria pour Zendaya, quand Pattinson arrive en janvier dans Mickey 17 de Bong Joon-ho et devrait retrouver son rôle du Chevalier Noir sur le tournage de The Batman 2 l’année prochaine. Il est également attendu pour Die, My Love de Lynne Ramsay et aux côtés de Jennifer Lawrence, prévu pour 2026.

Après s’être fait un nom du côté de Disney pour Zendaya et avec la saga Twilight pour Robert Pattinson, les deux comédiens ont peu à peu amorcé un virage radical vers le cinéma d’auteur à la fois dans des projets pointus et des films plus grands public. Et s’ils n’avaient, pour le moment, jamais composé ensemble, Zendaya et Pattinson devraient jouer dès cet automne dans un film intitulé The Drama.

KRISTOFFER BORGLI REPREND DU SERVICE

En effet, selon Deadline, le duo deviendra à l’écran un couple sur le point de se marier jusqu’à ce que leur « romance prenne une tournure inattendue » juste avant le grand jour. Zendaya aurait directement fait part de son intérêt pour le projet et Pattinson aurait suivi peu de temps après. Mais ce qui est également très alléchant, c’est le nom du producteur : Ari Aster. En effet, via sa boite de production Square Peg, le réalisateur des très appréciés Hérédité et Midsommar va chapeauter le film avec l’aide du réalisateur Kristoffer Borgli.

C’est d’ailleurs le jeune cinéaste derrière les étonnants Dream Scenario (où Nicolas Cage hantait les rêves du monde entier) et Sick of Myself (qui avait fait sensation à Cannes en 2022) qui s’occupera d’écrire le scénario et donc de le réaliser. Il s’agira de la deuxième collaboration entre Ari Aster et Kristoffer Borgli, après Dream Scenario, qui seront encore une fois accompagnés par A24 pour concrétiser le film.

Encore un mariage qui va mal tourner pour Pattinson ?

Selon plusieurs médias américains, le tournage devrait débuter d’ici la fin de l’année pour une sortie probable en 2025. Une chose est sûre, le projet fait légèrement penser à une autre romance sur le point d’investir les écrans : L’amour au présent avec Florence Pugh et Andrew Garfield. Cela dit, même si le scénario de The Drama reste encore très mystérieux, on peut supposer qu’il prendra une tournure bien moins mélancolique que la comédie dramatique de John Crowley.

Avec les présences d’Ari Aster et Kristoffer Borgli, il ne serait même pas étonnant que le drame initial se transforme en satire déjantée ou bascule complètement dans l’horreur ou le surréalisme. En attendant d’autres informations, Ari Aster devrait en tout cas bientôt nous dévoiler son quatrième film, Eddington, décrit comme un western horrifique, puisque le tournage s’est terminé fin mai.