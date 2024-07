Vice-Versa 2 : la scénariste en dit plus sur les émotions/personnages coupées du film

Meg LeFauve, la coscénariste de Vice-Versa 2, parle des émotions/personnages qui ont été supprimées du film.

Malgré ses défauts, Vice-Versa 2 est un joli plaisir de cinéma dont le succès public écrase tout sur son passage. En effet, en seulement deux semaines, le nouveau film réalisé par Kelsey Mann (scénariste du Voyage d’Arlo) a dépassé les 400 millions de dollars au box-office domestique et les 880 millions dans le monde. Pour rappel, le deuxième plus gros film de 2024, Dune, deuxième partie, a terminé son parcours dans les salles obscures à 282 millions de recettes sur le sol américain et à 711 millions dans le monde.

Ces personnages supprimés de Vice-Versa 2

Un succès qui donnera sans doute l’envie à Pixar et à Disney d’exploiter un peu plus la franchise Vice-Versa avec une nouvelle suite. Ca tombe bien, les scénaristes du dernier film ont tout plein d’idées qui n’ont pas été gardées pour ce second volet. En effet, lors d’un entretien avec ComicBook.com, la coscénariste de Vice-Versa 2, Meg LeFauve (le premier Vice-Versa, Captain Marvel) a partagé quelques pistes de réflexion qui ont émergé lors de la production, mais qui n’ont pas été conservées dans le film final :

« Nous avions une pêcheuse d’idées appelée Gail, et nous allions à l’usine Facts and Opinions pour voir comment elles étaient fabriquées. C’était super amusant. Niveau émotions, nous avons essayé pendant un certain temps d’inclure la Honte dans le film, ainsi que la Culpabilité. La honte est davantage une forme de dégoût de soi, une chose qui vous attaque. Nous en avons parlé à de nombreux spécialistes. »

Un scénariste en train d’écrire

Certains personnages sont donc passés à la trappe de ce Vice-Versa 2. Le processus d’écriture, et plus largement la fabrication d’un film réservent bon nombre de surprises et Meg LeFauve admet qu’il a fallu faire des concessions et des choix pour assécher l’écriture de ce nouveau film :

« Ca n’a jamais vraiment fonctionné. Pour cette version, nous voulions vraiment nous concentrer sur l’Anxiété. Autrement, ça commençait à trop faire bifurquer le scénario. Mais je pense que nous avions tous cette envie de parler du dégoût de soi. Mais nous devions traiter de ça à travers les projections et la manière dont l’anxiété peut être la source de tout ça. C’est donc dans le film, mais ça fait partie des choses que nous avons explorées et que nous n’avons finalement pas jugées pertinentes pour cette version. »

Pour rappel, Vice-Versa 2 est disponible dans nos salles de cinéma françaises depuis le 19 juin dernier.