Tyler Rake 3 : Chris Hemsworth explique pourquoi la suite Netflix prend autant de temps

Tyler Rake 3 est bien en vie mais ne devrait pas arriver tout de suite, en tout cas selon Chris Hemsworth.

Après deux opus plutôt convaincants sur le plan de l’action, bien qu’un peu vide du côté du scénario, Netflix a très vite décidé de rempiler avec Chris Hemsworth et Sam Hargrave pour un Tyler Rake 3. Il faut dire que le film a convaincu sur la plateforme, le premier volet se hissant à la deuxième place du classement Netflix de la semaine pour sa sortie, et le deuxième allant même jusqu’à truster la première.

En voulant suivre le renouveau de l’action hollywoodien avec ses héros seul contre le monde bien lancé par John Wick, Netflix a fait un de ses meilleurs films d’action avec Tyler Rake. Annoncé en juin 2023, la suite des aventures du mercenaire n’a pas donné beaucoup de nouvelles depuis, mais ce n’est désormais plus le cas, Chris Hemsworth venant de faire une mise à jour sur l’état du projet.

C’est en entretien avec Collider que le comédien de Thor a donné des nouvelles du troisième opus de la saga d’action, et si son mercenaire semble bien se porter, il ne devrait pas être de retour pour tout de suite :

« On est en train de l’assembler, de l’écrire et d’essayer de déchiffrer l’histoire. À chaque fois, il y a eu une grande collaboration collective entre moi, Sam, les Russos et Netflix pour développer cet univers et donner vie à ce message de courage.

On veut juste s’assurer qu’on a ce qu’il faut, et qu’on a un scénario qui est assez bon pour suivre les deux derniers, parce que je suis vraiment fier de ce qu’on a fait précédemment, et j’espère qu’on pourra le faire à nouveau. C’est passionnant, dans les premières étapes de la mise en place de tout cela. C’est un processus amusant. »