Ce thriller criminel explose tout sur Netflix, et ce serait dommage de passer à côté

Un thriller criminel polonais est en train de devenir un petit phénomène sur Netflix, et pourtant personne ne l’attendait au tournant.

Avec la démocratisation des plateformes de streaming, il est devenu plutôt commun que des films ou séries peu attendus se fassent une petite place au soleil, souvent à la surprise générale. Parmi les derniers en date, on pourrait citer Mon petit renne de Richard Gadd, devenue un succès mondial malgré une promotion indigente. La mini-série choc cumule même actuellement presque 83 millions de vues après 8 semaines au sein du top 10 des séries en anglais les plus regardées de Netflix.

Outre Mon petit renne (qui a la facilité d’être une série en langue anglaise), on peut aussi citer beaucoup de productions venues de divers pays et qui sont parvenues à s’imposer dans le catalogue du N rouge. Un des exemples les plus évidents est Squid Game, largement numéro 1 du top 10 des séries étrangères les plus regardées sur la plateforme avec 265 millions de vues.

Toujours originaire de la Corée du Sud, on peut aussi penser à All of Us Are Dead, actuellement neuvième du même top 10. En termes de films non-anglophones, on peut noter le long-métrage norvégien Troll, qui a cumulé 103 millions de vues depuis son arrivée sur Netflix. Et justement, un autre film étranger fraîchement débarqué sur la plateforme est en train de devenir un petit phénomène, et là encore il était difficile de le prévoir.

Les couleurs du mal : Rouge est vraiment la couleur de Netflix

Il s’agit du thriller polonais Les couleurs du mal : Rouge, sorti sur Netflix fin mai 2024. Réalisé par Adrian Panek (Les Rescapés, Daas), le film raconte l’histoire d’un procureur ambitieux (Jakub Gierszal) qui remarque que le meurtre d’une jeune fille aux circonstances étranges ressemble à un crime commis quinze ans auparavant. Pour découvrir la vérité, il décide alors de collaborer avec la mère de la victime (Maja Ostaszewska), une juge qui n’a jamais vraiment réussi à reconstruire sa vie après la perte de sa fille.

Les couleurs du mal : Rouge est une adaptation du premier volet de la trilogie littéraire du même nom, démarrée en 2019 par l’écrivaine polonaise Malgorzata Oliwia Sobczak. Comme indiqué par Netflix&Chiffres, le film de Panek a réalisé un super lancement sur Netflix en cumulant quasiment 20 millions de vues en 5 jours et en se plaçant premier du top 10 des films étrangers les plus regardés de la plateforme. Il fait ainsi presque aussi bien que le blockbuster Rebel Moon 2 (21,4 millions de vues durant sa première semaine). Il sera donc intéressant de voir si le thriller parviendra à se maintenir une semaine de plus pour peut-être faire mieux que le dernier bébé de Zack Snyder.

C‘est vrai que c’est bien rouge

Plusieurs spectateurs ont salué la structure du film ainsi que la teneur de son enquête. Sa violence graphique et ses visuels remarquables sont également cités comme certains de ses points forts. Pour en faire vous-mêmes l’expérience et découvrir Les couleurs du mal : Rouge, rendez-vous dès maintenant sur Netflix.