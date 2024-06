Shrek 5 : oui la suite arrive et un film sur un autre personnage aussi, selon Eddie Murphy

La franchise à l’ogre vert est bien de retour avec Shrek 5 et avec un spin-off en plus, selon Eddie Murphy

Plus de 20 ans après le premier opus de la saga Shrek, l’ogre le plus aigri du marais est prêt à ressortir ses bottes et on en aurait bien besoin. En 1994, Jeffrey Katzenberg, ancien président de Walt Disney Pictures, a co-fondé DreamWorks après avoir quitté la compagnie aux grandes oreilles suite à des différents. Et avec Shrek, il est clair que le monsieur cherchait à se démarquer des clichés enfantins de son ancien employeur et en avait profité pour taper sur les contes chers à Mickey.

Résultat : Shrek a eu un succès énorme, atteignant 492 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 60, le tout couronné par le premier Oscar du meilleur film d’animation. Les suites se sont enchainés jusqu’à la conclusion de la saga en 2010 avec Shrek 4. Sauf que, depuis, le spin-off Le Chat Potté 2 : la dernière quête a aussi cartonné et a suggéré (avec un cliffhanger) un cinquième opus. Shrek va-t-il revenir remettre en place Disney ? En tout cas, selon Eddie Murphy, oui, et c’est pour bientôt.

Ca, c’est de la méchante iconique

Shrek 5 : Il était une suite

En entretien chez Collider pour la promotion de Le Flic de Beverly Hills : Axel F., l’acteur derrière la voix de l’Ane a donc révélé l’existence de Shrek 5 et de ce spin-off sur son personnage :

« On a commencé à faire Shrek 4 ou [Shrek] 5 il y a des mois. J’ai fait ça, j’ai enregistré le premier acte, et on continuera cette année pour le terminer. Shrek 5 sort, et l’Âne aura son propre film. On va faire l’Âne aussi. Nous allons donc faire un Shrek et un [film] sur l’Âne […] J’ai commencé à enregistrer Shrek, je crois qu’il sortira en 2025, et nous allons ensuite enregistrer L’Âne. »

Bientôt le retour du duo irrévérencieux ?

Dreamworks semble s’appuyer sur ses franchises historiques en ce moment, notamment avec Kung-Fu Panda 4, mais aussi, avec Le Chat Potté 2. En même temps, quand on voit le désastre qu’a été un film comme Ruby, l’ado Kraken (70 millions de dollars de budget pour environ 45 au box-office), on comprend de suite que le studio cherche a se reposer sur ses acquits.

Si on se fie à l’acteur, Shrek 5 pourrait bien sortir dès l’année prochaine, et, pour l’Âne, ça devrait être un peu plus long. Bien sûr, Dreamworks n’a pas confirmé ces deux projets. On attendra donc une annonce officielle même si Eddie Murphy est tout de même une source plus que crédible. Avant de le revoir dans Fort Fort Lointain, Eddie Murphy sera donc à l’affiche de Le Flic de Beverly Hills : Axel F, le 3 juillet 2024 sur Netflix.