Serena Williams passe au cinéma : la star du tennis prépare un biopic qui donne envie

Serena Williams s’apprête à produire un biopic sur une célèbre créatrice de mode, avec Ruth E. Carter aux costumes.

Serena Williams, grande star de tennis, a depuis longtemps diversifié ses activités, et notamment depuis peu avec quelques incursions au cinéma. Elle avait, par exemple, joué son propre rôle dans le film Pixels en 2015, et s’était fendue d’un caméo dans le film Netflix Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés en 2022. Le film La méthode Williams, sorti en 2021 et réalisé par Reinaldo Marcus Green, est tiré de sa vie et de celle de sa sœur Venus.

Productrice déléguée du film qui valut à Will Smith un Oscar et un Golden Globe, Serena Williams aimerait d’ailleurs que ce biopic ait une suite. Aujourd’hui, et comme le rapporte le Hollywood Reporter, la reine de la raquette devient productrice à part entière et s’apprête à accompagner The Dress, nouveau biopic, cette fois-ci consacré une célèbre créatrice de mode.

Caméo par écran interposé

Biopic sur Ann Lowe : TriStar adopte la méthode Williams

La pionnière Ann Lowe, première créatrice de mode afro-américaine reconnue, a forgé son succès en pleine ségrégation raciale aux Etats-Unis. A l’époque, Lowe a conçu des garde-robes pour les grands noms de la société américaine, notamment pour des membres des familles Rockefeller, Roosevelt, Du Pont et Whitney. Elle fut notamment admirée de Christian Dior. The Dress se concentrera sur son apogée, la confection de la robe de mariée de Jackie Kennedy en 1953. Le film se fera sous l’égide de TriStar, mais Serena Williams le co-produira aux côtés de Caroline Currier via sa société de production Nine Two Six Productions, lancée il y a un an et demi.

Ruth E. Carter, également afro-américaine, est sûrement l’une des plus importantes cheffes costumières actuelles avec pas moins de deux Oscars à son actif. Elle supervisera les costumes et coiffera la casquette de productrice exécutive. Les scénaristes (et co-producteurs via leur société Blue Harp), Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster, ont quant à eux un CV contrasté (la très bonne série Painkiller sur Netflix et le désastreux Maléfique 2, ainsi que le remake en live-action à venir de Bambi).

La performance de Will Smith dans le film, une claque

Si TriStar a un peu perdu de sa superbe depuis un moment déjà, l’idée de voir réalisé un film sur Ann Lowe, supervisé par Ruth E. Carter, Serena Williams et les scénaristes de Painkiller, est particulièrement réjouissante. En espérant que The Dress ne fasse pas trop l’impasse sur le reste de la vie de la costumière et la charge politique d’un tel sujet. Le film n’étant pas encore en préproduction, il faudra s’armer de patience avant de découvrir le résultat.