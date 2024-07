Après Scream, un autre slasher culte des années 90 va revenir et il dévoile son casting

Annoncé l’année dernière, ce slasher qui avait surfé sur la vague Scream dans les années 90, a enfin révélé son casting,

La tendance des remakes, reboots et autre legacy sequel s’apprête à faire une nouvelle victime, avec une licence de slasher apparue dans le sillage du Scream de 1996. Avec le succès de Scream, de nombreux imitateurs plus ou moins doués avaient tenté de répliquer la formule gagnante du regretté Wes Craven. De Urban Legend à Cursus Fatal, les rayonnages des vidéoclubs étaient surpeuplés de clones plus ou moins (très souvent moins) heureux du tueur au masque façon Cri de Munch.

Étant donné la réussite de Scream 6, qui a été un énorme carton, il était prévisible que d’autres noms perdus dans les limbes des années 90 allaient revenir à la surface. La franchise qui nous intéresse a, elle aussi, apporté les codes du whodunit dans le domaine du slasher et tenté d’amener un méchant portant une tenue iconique et une arme fétiche. Elle a même déjà fait son retour en 2021, avec pertes, fracas et une qualité lamentable sur le petit écran : Souviens-toi l’été dernier.

A lire aussi Scream 7 : une autre actrice culte pourrait revenir dans la saga avec Neve Campbell

Un cosplay improvisé pour la Japan Expo

Scream, pas le clip de Michael Jackson, l’autre

La nouvelle a été officialisée par The Hollywood Reporter : le reboot, intitulé simplement Souviens-toi… l’été dernier, sera surtout porté par un casting de nouvelles figures. On pourra assister à la résurrection du tueur au crochet avec Camila Mendes (Riverdale), Madeyn Cline (Outer Banks), Sarah Pidgeon (The Wilds), Tyriq Withers (qui a eu un petit rôle dans l’anthologie Horror Noire) et Jonah Hauer-King (Le tatoueur d’Auschwitz).

I Know What You Did Last Summer is hooking its cast ahead of a planned release next summer. https://t.co/KqobijINtz — The Hollywood Reporter (@THR) July 23, 2024

Un ensemble de seconds couteaux, que l’on a du mal à mettre en parallèle avec le casting assez fou du Souviens-toi… de 1997 : Sarah-Michelle Gellar, Anne Heche, Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. Selon les sources de THR, il se pourrait toutefois que Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr soient présents dans ce reboot. Du côté de la réalisation, c’est la cinéaste Jennifer Kaytin Robinson, qui avait commis Si tu me venges sur Netflix, qui prendra les commandes.

Le parfum des années 90

Souviens-toi l’été dernier, et celui d’avant aussi

Basé sur la nouvelle éponyme de Lois Duncan datant de 1973, le film Souviens-toi… l’été dernier avait bénéficié d’un budget modeste de 17 millions de dollars, et avait généré plus de 125 millions de dollars de revenus. C’est ce qu’on appelle un joli taux de réussite, d’autant plus que le film avait été accueilli très froidement par la critique. Avec une telle manne financière sous la main, la société de production Mandalay Entertainment avait enchaîné avec deux suites tristes à pleurer.

La franchise Souviens-toi… l’été dernier avait également tenté un reboot sur Amazon avec une horrible série en 2021 portant le même nom, dont on a eu du mal à s’en remettre, tant elle n’avait rien à faire de la trilogie des Souviens-toi… Une série qui allait même s’embourber dans des délires pseudo-fantastiques, pour mieux nous achever.

Opération pêche au gros

Ce nouveau reboot devrait lui aller plutôt jouer la carte de la fidélité, puisqu’il racontera de nouveau les déboires d’une bande de jeunes qui ont fait un truc « vraiment très très méchant« , et qui doivent faire face à un personnage encapuchonné bien décidé à mettre leurs tripes et boyaux au grand jour. Reste à savoir comment les personnages de Freddie Prinze Jr. et Jennifer Love Hewitt pourrait revenir dans cette affaire, ou s’il s’agirait pour eu d’endosser d’autres rôles.

Le nouveau I Know What You Did Last Summer / Souviens-toi… l’été dernier sortira normalement dans les salles de cinéma le 18 juillet 2025.