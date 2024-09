Disney poursuivi en justice à cause de Rogue One et de son obsession pour les résurrections

Un producteur anglais a lancé des poursuites contre Disney pour certaines méthodes employées sur Rogue One.

Dernier vrai bon film de la licence Star Wars en date à être sorti au cinéma, Rogue One: A Star Wars Story remonte déjà à 2016. Doté d’un budget de 200 millions de dollars, le film a rapporté au box-office mondial plus d’un milliard de dollars, en plus de se doubler d’un véritable succès critique. On avait donc cru à l’époque que c’était le retour d’un Grand Star Wars, où les histoires parallèles viendraient faire jeu égal avec la première trilogie, jusqu’à ce que le bide de ce film Star Wars vienne tout remettre en question.

Réalisé par l’incontournable Gareth Edwards, et porté par Felicity Jones, Diego Luna ou encore Donnie Yen, le film racontait les affres de l’Alliance Rebelle en amont de l’épisode IV : Un Nouvel Espoir, et comment les Rebelles avaient réussi à mettre les mains sur les plans de l’Étoile Noire. Un film brillant, dont dans la série Andor est le prequel. Mais aussi génial fut-il, Rogue One est désormais la cause de poursuites judiciaires lancées à l’encontre de Disney.

C’est le très sérieux site The Times qui, dans un article daté du 9 septembre 2024, a révélé l’affaire suivante. D’après le producteur anglais Kevin Francis, connu pour la production de quelques films d’horreur britanniques dans les années 70/80 (The Ghoul, Persecution), son ami Peter Cushing n’aurait jamais donné son accord pour apparaître post-mortem dans le film Rogue One. 22 ans après son décès, Rogue One l’avait en effet ramené du Royaume des Ombres pour lui faire incarner une nouvelle fois le rôle du sadique Grand Moff Wilhuff Tarkin, l’homme de confiance de Palpatine

Grâce aux avancées de la technologie, le Grand Moff a pu être ramené à la vie, et Peter Cushing revenait alors pour une performance posthume, toute en images de synthèse, 40 ans après avoir incarné Tarkin au cinéma. Une prestation qui n’avait pas été sans soulever de nombreuses considérations éthiques, puisque jouer les Lazare avec une icône du cinéma n’est pas anodin. Hasard malheureux, feue Carrie Fisher aura droit au même traitement après son décès, pour apparaître de nouveau dans les épisodes 8 et 9 de la saga.

Peter Cushing tout en CGI

D’après les déclarations de Kevin Francis, Peter Cushing, dont il était un ami proche selon ses dires, n’aurait jamais donné d’accord pour l’utilisation de son visage et une résurrection façon Lazare en CGI. Il ajoute que jamais Cushing n’aura signé un tel contrat sans l’accord de Francis.

Impossible cependant de ne pas trouver étrange le fait que ces poursuites judiciaires aient lieu plus de huit ans après la sortie de Rogue One. Disney aurait obtenu l’autorisation des héritiers de Cushing pour ce faire. La firme de Mickey argumente également en disant qu’aucune autorisation préalable n’était pas requise, en vertu du contrat original que l’acteur avait signé pour Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir. Les héritiers de l’acteur aurait été payé environ 36 000 dollars pour obtenir ce droit de réutilisation de son image.

Selon ce qu’il a dit au Times, Francis Kevin avait un accord (oral ou écrit, formel ou informel, on n’a pas de précision) avec Peter Cushing pour la réutilisation de son image. Autant dire qu’il semblerait plus pertinent pour Francis Kevin de poursuivre, non pas Disney, ou du moins pas seulement, mais plutôt les héritiers de Peter Cushing, si c’est bel et bien vrai.

Évidemment, un certain sarcasme et cynisme nous poussera à dire qu’il vaut mieux poursuivre Disney et ses milliards de dollars, plutôt que les héritiers d’un acteur britannique à la réputation d’icône, mais pas forcément bien dotés. Une chose est sûre, Kevin Francis a saisi la Haute Cour du Royaume-Uni, qui a décidé que l’affaire pouvait se poursuivre. On suivra donc ça de près.