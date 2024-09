Presence : nouveau teaser encore plus angoissant pour le film de fantômes de Steven Soderbergh

Le film d’horreur et de fantômes de Steven Soderbergh, Presence, s’annonce de plus en plus angoissant avec son nouveau teaser.

Le 23 mai 1989, sur la scène du Grand Théâtre Lumière du Festival de Cannes, Steven Soderbergh, 26 ans, devenait le plus jeune réalisateur à recevoir la Palme d’Or pour son premier film, Sexe, mensonges et vidéo : « Maintenant, je ne peux que redescendre« , avait-il dit. Difficile de savoir si le monsieur avait totalement raison vu son sacre aux Oscars avec Traffic en 2001 ou aux Golden Globes avec Ma Vie avec Liberace en 2014, mais une chose est sûre, sa carrière a été plus que florissante.

Avec son influence majeure à Hollywood depuis plusieurs décennies, Soderbergh a même pu expérimenter comme rarement. Entre ses films tournés à l’iPhone (High Flying Bird, Paranoïa), sa série interactive Mosaic ou ses productions à moindre coût (KIMI dernièrement), le réalisateur a une des filmographies les plus passionnantes d’Hollywood (et ce malgré quelques ratés). Avec Presence, il semble continuer à explorer le cinéma avec un film de fantômes quasiment à la première personne, si l’on en croit le nouveau teaser.

Presence, un projet toujours intrigant

Ce deuxième teaser installe une ambiance là encore assez angoissante avec son long mouvement de caméra (travelling vertical de haut en bas et travelling avant pour se rapprocher de la maison puis y entrer) et sa musique toujours anxiogène, mélangée à un bruit sourd comme de vent. Les intertitres achèvent de donner le ton : « Dans cette maison il y a une famille », « Dans cette maison il y a des secrets », « Dans cette maison se sont passés des actes inimaginables » et enfin « Dans cette maison, il y a une présence », ce qui permet de terminer la bande-annonce par le titre.

Les intertitres jouent sur une gradation de l’horreur et sur ce que cette maison et famille en apparence banales pourraient dissimuler. Le film se déroulera ainsi dans une maison « habitée par une force inconnue » selon le synopsis. Et vu ce teaser, on se doute que Steven Soderbergh va jouer avec l’idée de point de vue et notamment celle du fantôme, pour provoquer une angoisse inattendue (voire inédite ?) chez les spectateurs.

Une nouvelle fois, la palette de couleurs utilisée est très froide, du bleu (celui de la maison), du gris (notamment de la météo), du marron (la maison d’en face) et le vert de la nature, rappelant encore la pâleur de la mort et la lividité des fantômes (dont l’un ou l’une sera a priori au cœur du film, d’après les chanceux ayant pu le découvrir). Ajoutez à cela l’obscurité dans la maison bleue (alors même que l’on est en plein jour), le bref flash de lumière et le bruit se coupant net à la fin du teaser, et les frissons sont presque déjà garantis.

Presence sortira le 17 janvier 2025 aux États-Unis. En France, le film n’a toujours aucune date de sortie. Il ne faudra attendre bien longtemps pour découvrir un autre film de Steven Soderbergh. Son thriller d’espionnage Black Bag, également scénarisé par David Koepp et mené par Cate Blanchett, Michael Fassbender et Pierce Brosnan, sortira le 12 mars 2025.