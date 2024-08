NEON vient de dévoiler le mystérieux teaser de Presence, le nouveau film de fantômes de Steven Soderbergh et sa date de sortie.

Steven Soderbergh continue toujours à être un cinéaste hyperactif. En permanence sur un nouveau projet, l’ex-jeune prodige essaie de se réinventer un peu plus chaque fois, changeant toujours de mediums (films en salles, séries, films pour plateformes), de matériel de prise de vues (pellicule, numérique ou IPhone comme pour High Flying Bird par exemple) et d’histoires (biopics, films de braquages, science-fiction, polar…).

Le cinéaste exploite donc tous les genres, et quelques années après son thriller psychologique, voire horrifique, Paranoïa, il va a priori s’attaquer à l’horreur plus frontalement avec Presence et son intrigue de fantômes. Le film avait été présenté à Sundance début 2024 et avait reçu un très bon accueil. Depuis, on avait eu peu de nouvelles mais les fans de Soderbergh vont pouvoir se rassurance. Après une affiche intrigante, Presence s’est dévoilé dans un teaser qui l’est tout autant.

Un teaser déjà anxiogène

À l’image de son affiche très peu lumineuse, le teaser de Presence cite les grands crus de Steven Soderbergh dont sa Palme d’Or (Sexe, Mensonges et Vidéos), Hors d’atteinte, Erin Brockovich, Ocean’s ou encore Traffic. Cependant, comme une extension du poster où l’on aperçoit une tête flou sur un fond noir, le teaser installe surtout une ambiance assez angoissante avec son long mouvement de caméra (travelling arrière en plongée et panoramiques en plans larges) et sa musique anxiogène.

Sans surprise, et à l’image de cette présence floue sur le poster, on suppose que la caméra se trouve dans la maison « habitée par une force inconnue » du synopsis. Et c’est là que se pose la question troublante du point de vue : la caméra prend-elle le regard d’un personnage ? D’une force surnaturelle ? Et pourquoi cette maison semble vide ? Difficile à dire sans plus d’images pour le moment.

En tout cas, la palette de couleurs utilisée à savoir cette nuance de bleu ultra-froid rappelle évidemment la pâleur de la mort et la lividité des fantômes (dont l’un ou l’une sera a priori au cœur du film, d’après les chanceux ayant pu le découvrir). Ajouté à cela un noir très profond et ce bruit blanc se coupant net à la fin du teaser, et les frissons sont presque déjà garantis.

Certains auront des réponses rapidement puisque le film fera un détour par le festival de Toronto en septembre prochain. Toutefois, le commun des mortels devra attendre jusqu’en janvier 2025 aux États-Unis pour vivre l’expérience. En France, le film n’a aucune date de sortie officielle pour l’instant, mais on croise les doigts.