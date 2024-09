Peaky Blinders : le film agrandit son casting autour de Rebecca Ferguson et Cillian Murphy

Le film Peaky Blinders vient d’agrandir son casting autour de Cillian Murphy et Rebecca Ferguson avec un acteur qui a la cote.

Si on ne sait pas encore quand le long-métrage Peaky Blinders arrivera sur nos écrans, on a pu voir que la production tirée de la série Netflix avançait bien. En effet, on a notamment appris en juillet que Rebecca Ferguson rejoignait le casting du film Peaky Blinders après son excellente interprétation de Jessica dans Dune 2.

Et justement, on vient de découvrir qu’une autre célébrité faisait partie de la distribution de cette suite réalisée par Tom Harper, qui s’est déjà occupé de la mise en scène de trois épisodes de la série originelle, et écrite par Steven Knight, son créateur. Il s’agit d’un acteur qui s’est fait de plus en plus remarquer au fil de sa carrière, et on est forcément curieux de voir ce qu’il pourra proposer aux côtés de Rebecca Ferguson et de Cillian Murphy.

Qui pour rejoindre la famille Shelby ?

Le Joker et les Peaky Blinders

Comme le rapporte Deadline, l’acteur irlandais Barry Keoghan aurait donc à son tour rejoint le casting du film Peaky Blinders. Comme pour Rebecca Ferguson, on ne sait néanmoins pas quel personnage il interprétera, ni s’il s’agira d’un allié ou d’un ennemi de Tommy Shelby. Avec l’actrice de Mission Impossible et Murphy, ils forment ainsi un trio plus qu’impressionnant et très prometteur.

Pour rappel, Barry Keoghan s’est d’abord révélé via un petit rôle dans Dunkerque de Christopher Nolan, puis avec la tragédie cynique Mise à mort du cerf sacré. On a ensuite pu le voir dans Les Banshees d’Inisherin et dans l’étrange Saltburn (où il tenait le rôle principal). Enfin, il a également incarné le Joker dans les dernières secondes de The Batman sorti en 2022 et devrait être présent dans la suite en 2026.

Bon, plutôt gentil garçon ou psychopathe sadique ?

Pour revenir au film Peaky Blinders, il devrait se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui sera évidemment intéressant à exploiter par rapport au passé de soldat de Tommy Shelby. Concernant le tournage, il devrait débuter d’ici la fin de l’année 2024. À ce stade, la date de sortie du long-métrage est toujours inconnue, mais il semble inévitable que les fans devront au moins attendre jusqu’à 2026 pour espérer en voir la couleur.