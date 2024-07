Michael Bay va revenir sur Netflix avec une série barbare très loin des Transformers

Michael Bay va peut-être passer sur le petit écran et faire sa toute première série avec Netflix, et c’est un projet très loin des Transformers.

Ce n’est par parce que Michael Bay s’est éloigné de la saga Transformers qu’il est devenu moins productif, loin de là même. Producteur sur plus d’une dizaine de projet à venir, notamment sur un remake de The Raid, sur Sans un bruit 3 et sur un crossover entre Transformers et G.I. Joe (on a dit éloigné, pas quitté), Michael Bay sera aussi à la réalisation d’un projet fou entre Fury Road et Evil Dead.

Le réalisateur ne chôme pas donc, et s’il a clairement plus la casquette de producteur récemment, il faut admettre qu’on préfère le voir derrière une caméra. Ambulance, son dernier film, a rappelé à tous sa générosité et son amour du spectacle et de l’action. C’est forcément une bonne nouvelle quand on apprend que Bay sera probablement à la réalisation, non pas d’un film, mais de toute une série pour Netflix.

A lire aussi Notre critique d’Ambulance

Si on remplace l’épée par une hache et le Transformers par un barbare, on s’y voit déjà

Michael Barbaric

Selon The Hollywood Reporter, Michael Bay serait en effet en pourparlers avec Netflix pour réaliser l’adaptation du comics Barbaric. Édité par Vault Comics, dessiné par Nathan Gooden et écrit par Michael Moreci, celui-ci conte l’histoire d’un barbare et de sa hache parlante qui cherchent la rédemption et viennent en aide aux gens afin de l’atteindre.

La série sera écrite par Sheldon Turner, notamment connu pour son travail sur X-Men : Le Commencement et In the Air. Si Bay signe sur le projet ce sera la première fois qu’il travaillera avec le scénariste depuis Massacre à la tronçonneuse : Le Commencement en 2006, qu’il a produit. A priori, deux acteurs sont déjà attachés au projet : Sam Claflin (Hunger Games : L’Embrasement) incarnera le barbare principal Owen, et Patrick Stewart sera la voix de la fameuse hache démoniaque.

On n’avait pas vu venir Michael Bay sur un tel projet

Autant dire qu’on est intrigué de voir ce que pourrait donner le style du réalisateur sur le petit écran. Si la cadence élevée de ses montages très abrupts avait souvent du sens sur un film (dont la durée est forcément assez limitée), Michael Bay devra possiblement ralentir le rythme au format série pour éviter un trop-plein d’action et plusieurs migraines ophtalmiques. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été officialisée, sans surprise.