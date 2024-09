La Plateforme 2 : la suite du phénomène Netflix s’offre une nouvelle bande-annonce mystérieuse

Cinq ans après la sortie du premier film, La Plateforme 2 révèle enfin sa figure macabre dans une bande-annonce mystérieuse.

Le premier opus avait été un énorme succès pour la plateforme au N rouge (56 millions de vues, l’un des chiffres les plus élevés pour un film original Netflix). La Plateforme met en scène des prisonniers dont le cachot est une succession d’étages avec un trou au milieu, par lequel descend chaque jour une plateforme proposant de délicieux plats.

Avec cette loi, ceux des étages élevés sont les mieux nourris et ceux d’en bas sont affamés. Critique d’un système de classes qui favorise ceux qui se situent en haut de l’échelle sociale, le film espagnol réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia avait fait sensation lors de sa diffusion en plein confinement. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’une suite ne soit mise en chantier, et une nouvelle bande-annonce vient d’arriver.

La Plateforme 2, un os à ronger ?

Cette bande-annonce se concentre sur le personnage inédit de Perempuan, et ce pourquoi cette jeune femme se retrouve dans « la fosse ». Opaque et froide, elle semble cacher un lourd secret qui sera probablement au cœur des enjeux du film. Là où le premier trailer annonçait de la violence et une certaine ambition esthétique, ces nouvelles images choisissent la voie du secret pour accentuer le suspens.

Jouer avec le feu (littéralement)

Pour ce qui est du casting, Milena Smit, vue dans Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, sera tête d’affiche aux côtés de Hovik Keuchkerian (L’Homme qui tua Don Quichotte). Galder Gaztelu-Urrutia rempile à la réalisation, et l’attente ne sera plus longue puisque le film sera disponible sur Netflix le 4 octobre 2024.