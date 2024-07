Une bande-annonce entre John Wick et Bullet Train pour le film d’action survolté Kill

Il vaut mieux avoir raté son train dans la bande-annonce sanglante du film d’action indien Kill.

Enfermer un héros surentrainé dans un lieu clos contre une horde d’ennemis, c’est un peu une des activités préférées des réalisateurs d’action : le juge Dredd a fait face à tout un cartel dans un immeuble dans Dredd en 2012, Liam Neeson a géré une attaque terroriste dans un avion dans Non-Stop en 2012, Old Boy de Park Chan-Wook est connu de beaucoup rien que pour sa fameuse séquence dans un couloir…

Bref, voir une seule personne contre le monde, ça fait toujours son petit effet, et l’exercice n’est pas limité à Hollywood ou au cinéma coréen, comme nous le montre cette bande-annonce du film indien Kill, de Nikhil Nagesh Bhat.

Kill : New Delhire en perspective

Comme nous le révèle le synopsis, dans Kill « une bande de voleurs prend en otage les passagers d’un train pour New Delhi, sans savoir qu’un homme bien plus redoutable qu’eux est à bord. Quand ils s’en prennent à la femme qu’il aime, Amrit (Lakshya Lalwani), membre des forces spéciales, répond par une vengeance sans merci. »

Et sans merci, le héros de Kill l’est clairement : le protagoniste (et le film) s’annonce sans pitié, trucidant tout sur son passage pour des effusions de sang en pagaille. Le long-métrage semble ne pas lésiner une seconde sur le gore, et ne devrait pas marquer plus de deux minutes d’arrêt une fois l’attaque des pillards lancée. Vu la violence du personnage principal, il pourrait même être au final un anti-héros, tant ses actes paraissent sans limites.

Honnêtement, il a l’air stable (non)

En effet, au travers de sa violence, le film devrait poser des questions sur la violence elle-même, et la portée de celle-ci. On ne serait pas étonné de voir la fiancée du héros effrayée de son partenaire à la fin du long-métrage, ou de voir le personnage tuer un civil dans sa rage, ne distinguant plus qui est quoi derrière le brouillard de sang qu’il a créé.

En tout cas, le long-métrage semble clairement s’amuser avec son espace, et la réalisation devrait innover en cherchant dans chaque coin de son décor des angles assez nouveaux. Pour voir de l’hémoglobine, l’attente ne sera pas très longue, Kill étant prévu pour le 11 septembre au cinéma.