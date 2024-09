John Wick : enfin une bande-annonce pour le film Ballerina avec Ana de Armas (et Keanu Reeves) 

Après avoir été reporté plusieurs fois, le spin-off de John Wick, Ballerina, se dévoile enfin dans une bande-annonce portée par Ana de Armas.

En quatre films, John Wick s’est non seulement imposé comme une franchise juteuse, mais aussi comme le retour d’une méthodologie exigeante dans la mise en scène de l’action à Hollywood. Depuis, l’univers criminel porté par Keanu Reeves s’est développé avec la série The Continental, mais on attendait surtout de pied ferme Ballerina, spin-off de la saga avec une danseuse tueuse à gages, incarnée par Ana de Armas.

Problème, depuis ses premières annonces, le film n’a cessé d’être repoussé. En février 2024, le producteur Chad Stahelski (réalisateur des précédents opus) a annoncé qu’il souhaitait retravailler le film et tourner de nouvelles scènes, car Ballerina n’était pas assez bon pour sortir comme prévu. En même temps, personne ne leur avait demandé à la base de confier le bébé à Len Wiseman (connu pour Underworld, Die Hard 4, ou encore le remake pourri de Total Recall).

Quoi qu’il en soit, le studio Lionsgate (actuellement dans la panade avec les bides successifs de Borderlands et de The Crow) a bien besoin de sa franchise phare du box-office, et vient enfin de dévoiler la première bande-annonce de Ballerina.

Ballerina : plus qu’un sous-John Wick ?

Pour ceux qui avaient oublié, John Wick : Parabellum montrait le personnage principal se réfugier chez la Directrice, une entraîneuse d’assassins et de ballerines (parce que pourquoi pas). Durant le film, on apercevait pendant quelques secondes Rooney, une danseuse bien décidée à venger la mort de son père.

Ballerina se déroulera donc entre John Wick 3 et 4, et suivra la quête vengeresse de cette nouvelle héroïne. On savait depuis le tournage que Keanu Reeves reviendrait dans la peau du Baba Yaga pour ce spin-off, et la bande-annonce en fait sa belle révélation finale. Par ailleurs, on aura l’occasion de recroiser Ian McShane (Winston) et le regretté Lance Reddick (Charon), et de rencontrer des nouveaux venus dans l’univers, comme Norman Reedus.

Papa Yaga ?

En tout cas, il y a toujours des néons, des mises à mort improbables, des flingues dans tous les sens et des armes par destination amusantes (un lance-flammes contre un jet d’eau). Après son trop court rôle dans Mourir peut attendre, Ana de Armas semble confirmer son avenir dans le cinéma d’action musclé.

En tout cas, il faut bien admettre qu’on est un poil rassuré devant la tête de ce petit montage, mais pour se faire un avis sur le résultat final, il faudra attendre le 4 juin 2025, date de sortie française de Ballerina au cinéma.