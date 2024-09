Shanghaï Kid : Jackie Chan a tué la suite de la franchise avec Owen Wilson, selon le scénariste

Jackie Chan aurait tué la suite de Shanghaï Kid, le film de kung fu et de cow-boys avec Owen Wilson, selon l’un des scénaristes du film.

Deux après le premier Rush Hour, Jackie Chan s’attaque une bonne fois pour toutes à Hollywood avec Shangaï Kid, comédie d’arts martiaux dans laquelle l’acteur partage la vedette avec Owen Wilson. Le film fut un succès correct au cinéma, tout comme sa suite. Puis, plus rien, jusqu’à ce qu’il soit annoncé que Jackie Chan et Owen Wilson retourneraient au Far-West pour Shanghai Kid 3 (ou Shangaï Dawn). Un projet annulé depuis. Et l’un des scénaristes explique pourquoi.

A l’occasion de la sortie de Beetlejuice Beetlejuice, Collider a interviewé Alfred Gough, scénariste du nouveau film de Tim Burton et des deux Shangaï Kid, et il en a profité pour expliquer que si Shangaï Dawn a été annulé, c’est la faute de Jackie Chan :

« On y était presque. […] Je pense que c’était vers 2017 ou 2018, on avait un scénario et Jackie [Chan] et Owen [Wilson] avaient plus ou moins donné leur accord à l’oral. Puis, à un moment donné, Jackie a simplement décidé qu’il ne voulait plus en être. C’est tout ce que je sais. Il y a eu un moment, il y a probablement six ou sept ans, où le projet commençait à prendre forme. Ce n’est pas nous qui l’écrivions, on travaillait avec de jeunes auteurs, mais nous avions aidé à trouver l’histoire pour qu’ils la scénarisent. »