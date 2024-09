Ce film culte d’Alfred Hitchcock pourrait avoir deux remakes hollywoodiens (et ce n’est pas Psychose)

Hollywood aime les remakes et ça tombe bien, un film culte d’Hitchcock pourrait avoir le droit à un ou deux remakes. Rien que ça.

Au delà de sa légende, Hitchcock est un réalisateur qui a toujours essayé de perfectionner ses films quitte à en faire un remake amélioré lui-même. C’était le cas en 1956 quand il a réalisé une nouvelle version de L’Homme qui en savait trop, plus longue, en couleur et avec James Stewart et Doris Day en têtes d’affiche. Toutefois, le cinéaste n’a pas été le seul à reprendre, avec plus ou moins de libertés, ses propres oeuvres.

Entre les suites de Psychose et le remake plan-par-plan de Gus Van Sant, les faux remakes totalement assumés de Brian De Palma de Fenêtre sur cour, Psychose et Vertigo (Obsessions, Body Double, Pulsions et L’Esprit de Caïn), le remake de Le Crime était presque parfait (Meurtre parfait) ou les vrais remakes (Une femme disparaît, Les 39 marches), la filmographie de Hitchcock a été largement revisité. Et il se pourrait bien qu’un autre film est aussi le droit à son remake, plutôt deux fois qu’une.

Encore un remake ? Même les cheveux de James Stewart n’en reviennent pas

Tirer sur la corde encore et toujours

En effet, depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train. Alors qu’il prévoyait, a priori, d’enfin concrétiser son remake de L’inconnu du nord-express qu’il a en tête depuis près d’une décennie, David Fincher aurait finalement abandonné le projet (encore). Toutefois, il serait partant pour réaliser le remake d’un autre film d’Hitchcock : La Corde. Sauf que selon InSneider, un autre réalisateur préparerait aussi un remake du même film : Morten Tyldum, le cinéaste norvégien derrière The Imitation Game, Passengers et passé sur les séries Counterpart et Defending Jacob.

Mis en place par Davis Entertainment, ce remake de La Corde serait écrit par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders selon les informations de Jeff Sneider. Et justement, la présence de Steve Knight ouvre une question majeure : s’agit-il du même projet ? Le scénariste avait, a priori, travaillé sur la version de Netflix/Fincher. Le doute est donc permis, d’autant plus qu’il serait étrange d’avoir deux remakes du même film en si peu de temps même si ce n’est pas inenvisageable à l’instar des deux films La Guerre des boutons sorti à une semaine d’intervalle en 2011 (oui oui).

La Corde, un film de génie

Pour rappel, le film d’Hitchcock avait marqué le cinéma pour sa mise en scène ultra-novatrice : un long (faux) plan-séquence permettant de maintenir une tension continue et crescendo. Un tour de force artistique et technique qui faisait la sève du métrage. De quoi se demander : Tyldum et Fincher reprendraient-ils le concept de mise en scène d’Hitchcock pour leur version ou essayeraient-ils de s’en affranchir pour totalement revisiter ce classique ?

Pour le moment, il est évidemment impossible d’en avoir la moindre idée (même si on voit mal Fincher refaire le film plan-séquence pour plan-séquence). Et c’est d’autant plus un mystère qu’un seul des deux verra peut-être le jour au final. En tout cas, aucun des films n’a encore de date de sortie ou de tournage. Il va donc falloir patienter.