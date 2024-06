Le meilleur des faux Star Wars va revenir, et il y a de quoi faire avec le bordel chez Disney

La parodie culte de Star Wars va avoir droit à une suite quasiment 40 ans plus tard, et vu le nombre de films et séries (et problèmes), il y a de quoi faire.

Depuis que l’on sait que Liam Neeson et Pamela Anderson ont rejoint le remake de Y a-t-il un flic…, on se dit que tout est possible, même ce que personne n’avait osé imaginer. En attendant un prequel des Monty Python par Paul Feig, un reboot des Bronzés avec la Bande à Fifi ou le retour de Scary Movie (un seul des trois est vrai, pour l’instant), Hollywood continue donc à déterrer des films cultes, en espérant capitaliser sur leur renommée.

Au rayon comédie et parodie culte, difficile de passer à côté de Mel Brooks. De Sacré Robin des Bois à Frankenstein Junior, en passant par Le Grand Frisson, Dracula, mort et heureux de l’être, ou encore la série Max la menace, l’acteur et réalisateur âgé de 97 ans est un maître dans l’art du pastiche.

Et justement, un de ses films les plus célèbres va avoir droit à une suite : La Folle Histoire de l’espace, alias Spaceballs pour les intimes.

La folle histoire de la parodie de Star Wars

Sorti en 1987, La Folle Histoire de l’espace (Spaceballs en version originale) est un film de science-fiction écrit et réalisé par Mel Brooks, qui y interprète en plus deux rôles – le président Esbrouffe, parodie de Palpatine, et Yaourt, parodie de Yoda. Bill Pullman incarne Han Solo Yop Solo, qui doit affronter les méchants Spaceballs et le cruel Lord Casque Noir avec l’aide de Daphne Zuniga, alias princesse Leia Vespa.

« Tu as compris la référence ?! »

Parodie complètement assumée de la trilogie originale de Star Wars, La Folle Histoire de l’espace rend aussi « hommage » à quelques classiques de SF (Star Trek, La Planète des Singes, Alien… avec une apparition de John Hurt dans le rôle de Kane), mais pas que (Indiana Jones, Rambo, Blanche-Neige, Le Magicien d’Oz…).

Le film a été un succès très relatif à sa sortie : 38 millions de dollars de recettes côté domestique, pour un budget de 23 millions de dollars environ. Mais au fil des années, et grâce au marché vidéo, Spaceballs est devenu culte. C’est l’un des films les plus connus de Mel Brooks.

La Réveil de la Force

Spaceballs contre-attaque !

La Folle Histoire de l’espace 2 arrive donc. Selon Variety, cette production pour le moment sans titre des studios Amazon sera produite par Mel Brooks ainsi que par Josh Gad (La Reine des Neiges, La Belle et la Bête), qui jouera aussi le personnage principal.

Benji Samit et Dan Hernandez (Pokémon Détective Pikachu, Ninja Turtles : Teenage Years) sont scénaristes aux côtés de Josh Gad, tandis que Josh Greenbaum (New Girl, Backstreet Dogs) s’occupera de la réalisation.

Un nouveau désespoir

Le retour de Spaceballs est néanmoins une fausse surprise puisque depuis une dizaine d’années, Mel Brooks réfléchit à une suite. Rick Moranis, qui incarne Lord Dark Helmet (Lord Casque Noir en VF) dans le film culte, avait même une idée, intitulée Spaceballs III : The Search for Spaceballs II (Spaceballs 3 : A la recherche de Spaceball 2). Mel Brooks avait surenchéri avec Spaceballs 2: The Search for More Money (Spaceballs 2 : A la recherche de plus d’argent).

Le projet a donc traîné pendant des années, jusqu’à ce que Mel Brooks trouve un accord avec Amazon MGM Studios. Et il y a de quoi faire puisque depuis Spaceballs, il y a eu deux trilogies Star Wars, deux films solo, et une pelletée de séries. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses dont on a besoin de se moquer.