The Batman 2 et 3 : le réalisateur rassure les fans sur les suites de sa nouvelle saga

The Batman 2 devrait bien faire partie d’une trilogie avec Robert Pattinson, à en croire le réalisateur Matt Reeves (La Planète des singes).

The Penguin, la « suite » de The Batman avec Colin Farrell, s’apprête à débarquer sur Max. Comme toute bonne série HBO, la création de Lauren LeFranc (Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D., Chuck) fait preuve d’un savoir-faire narratif bienvenu dans le monde de la série super-héroïque. The Penguin n’est d’ailleurs pas un spin-off opportuniste au seul objectif de faire banquer les fans de la saga. C’est un prolongement cohérent et pertinent du film réalisé par Matt Reeves et sorti en 2022.

The Batman, une nouvelle trilogie

Une réussite qui rassure sur l’avenir du Bat-verse de Matt Reeves, quelque temps après l’annulation de la série Arkham Asylum, initialement centrée sur la police de Gotham City. Par ailleurs, la tête pensante du projet et réalisateur du futur The Batman 2 s’est récemment exprimé au micro de Collider sur ses plans pour l’avenir du Chevalier Noir. Steve Weintraub a demandé au réalisateur de Cloverfield et des La Planète des singes des années 2010 si son projet de trilogie était toujours intact :

« Oui, c’est toujours le plan. En fait, nous restons très étroitement fidèles à la direction que nous avions envisagée. Les choses ont un peu changé. Mais quand nous avons eu l’idée de faire la série The Penguin, j’avais déjà l’intention de prolonger l’histoire du Pingouin et de raconter son ascension au pouvoir. […] Je voulais – même si ce ne sont pas les origines de Batman – filmer les fondations de ces autres personnages, celles de la Rogues Gallery [les méchants de l’univers Batman, ndlr]. À l’origine, cette histoire devait être la porte d’entrée du prochain film. »

Le Dark Knight prépare son retour

Ainsi, la création de The Penguin et les réarrangements des spin-offs du Bat-verse ne changent pas grand-chose au plan de Matt Reeves : le The Batman de Robert Pattinson sera une trilogie. À noter que le tournage de The Batman 2 devrait débuter l’année prochaine. La sortie du film est prévue pour le 30 septembre 2026 dans nos salles de cinéma françaises.

En attendant, The Penguin va débarquer sur Max à partir du 20 septembre prochain.