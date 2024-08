Alien n’aurait jamais existé sans Star Wars car Ridley Scott avait un autre film en tête

Il s’en est fallu de peu pour que Alien ne se fasse pas, mais Ridley Scott a bousculé ses plans après un événement inattendu.

Quarante-cinq ans après le premier Alien, la saga continue à s’agrandir avec Alien : Romulus. La franchise avait largement divisé avec les prequels Prometheus et Alien : Covenant réalisés par Ridley Scott en personne. Mais pour ce grand retour du xénomorphe, c’est un autre cinéaste qui a pris les commandes, Fede Alvarez, plaçant son Alien : Romulus entre Alien et Aliens, le retour pour pleinement l’ancrer au coeur des deux opus préférés des fans.

Avec un film horrifique et des clins d’œil aux jeux vidéo Alien, le réalisateur a réussi sa mission pour beaucoup (malgré quelques fans récalcitrants) portant un nouveau regard sur la colonisation spatiale et ses enjeux, notamment politiques, bouleversés. Ridley Scott a donc laissé la main, mais en tant que producteur et créateur de la saga, il a largement participé à la promotion de ce nouvel opus. Et justement, le réalisateur a rappelé que son Alien, le huitième passager n’avait failli jamais voir le jour.

A lire aussi Notre critique de Alien : Romulus

L’équipe du Nostromo regardant l’interview de Ridley Scott

Star Wars ou comment George Lucas a permis Alien

Lors d’une interview avec Letterboxd, le réalisateur a accepté de dévoiler ses quatre films préférés. Dans la liste, il a ainsi cité Star Wars de George Lucas, un film qui a totalement changé ses plans pour notre plus grand bonheur :

« Un des films fondateurs a été Star Wars. Je venais de finir mon premier film Les Duellistes, un très bon film, j’ai gagné un prix à Cannes pour celui-ci (sic). J’étais en train de préparer Tristan et Yseult. Je veux dire, jusqu’où on peut aller artistiquement ? Puis, je suis venu assister à la première de Star Wars [ici à Los Angeles], et je suis resté assis là, déprimé pendant trois mois. Comment puis-je faire Tristan et Yseult alors que ce type fait ça ? J’ai changé mes plans et proposé Alien dans les six semaines. C’était un accident. Je suis venu et j’ai dit que je le faisais. »

Une histoire presque ubuesque tant l’idée d’un monde sans le Alien de Ridley Scott paraît improbable. Le cinéaste avait en tout cas déjà raconté cette anecdote avec un peu plus de détails.

« Vite, il faut aller chercher Ridley »

En effet, en 2015, il avait raconté à Deadline, la suite de ses démarches quelques semaines après avoir découvert Un nouvel espoir :

« Quelqu’un m’a envoyé un scénario intitulé Alien. Je me suis : « Wouah, je dois le faire ». J’étais le cinquième choix. Il avait été proposé à Robert Altman. Comment pouvez-vous proposer ça à Robert ? Il devait être : « Un truc sort de sa poitrine, vous vous moquez de moi ? ». Mais de mon côté, je savais ce qu’il fallait faire. […] Je suis resté à Hollywood pendant moins de 24h. Ils m’ont dit : « Vous voulez changer quelque chose ? », j’ai dit non, ils m’ont demandé si j’étais sûr, j’ai répondu : « Je l’aime. Je l’adore. Je veux en être ». »

Et c’est ainsi que Ridley Scott a donc totalement changé ses plans, abandonné Tristan et Yseult (dont il a finalement produit une adaptation en 2006) et proposé de réaliser Alien (déjà écrit et en projet depuis longtemps) face à des studios enthousiastes. Bien sûr, ses story-boards, notamment des vaisseaux spatiaux, se sont grandement inspirés de Star Wars. Pour les fans de l’univers, et découvrir un film qui fait un lien direct avec ce premier volet culte, Alien : Romulus est en salles. Pour les fans de Ridley Scott, Gladiator 2 sortira le 13 novembre prochain au cinéma en France.