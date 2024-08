Disney a créé la surprise avec l’annonce de Vaiana 2. La princesse de Motu Nui, va bientôt remonter sur son bateau, en quête de nouvelles aventures. Et c’est pour très bientôt.

Avec son bleu lumière, ses envies d’ailleurs et ses décors hauts en couleur, Vaiana, la légende du bout du monde est devenu l’un des films d’animation Disney phares de sa génération, aux côtés de son ainée La Reine des Neiges. En plus de ses nominations aux Oscars pour le meilleur film d’animation et la meilleure chanson originale, le long-métrage de 2016 a fait un carton au box-office, où il a encaissé plus de 687 millions de dollars. On se doutait que Disney ne laisserait pas cette poule aux oeufs d’or dans un coin, mais l’annonce inattendue de Vaiana 2 en ce début d’année a été une surprise, surtout au vu de sa date de sortie prochaine.

Vous voulez tout savoir sur la suite des aventures de Vaiana ? On vous donne toutes les infos sur la date de sortie, l’histoire, le casting vocal et tout ce qu’il ne faut pas manquer.

En espérant que Disney échappera au naufrage

Y AURA-T-IL UNE SUITE À VAIANA ?

Oui, mais ça a un peu été improvisé, puisqu’à l’origine, cette suite n’était pas prévue. Fin 2020, Jennifer Lee, la directrice de la création chez Disney, a annoncé la sortie prochaine d’une série musicale, destinée à Disney+ et tirée du long-métrage de 2016. Celle-ci a commencé son développement en même temps que le remake en prises de vues réelles prévu pour 2025 (autre histoire), sous la houlette du samoan David G. Derrick Jr. (qui avait notamment travaillé sur les story-boards du premier film).

En février 2024, Bob Iger (le big boss de Disney) a finalement décidé de faire de la série un nouveau film, cette fois à destination des salles obscures. Ce changement de direction a été annoncé dans un communiqué relayé dans la presse américaine spécialisée : “Vaiana reste une franchise incroyablement populaire. Nous sommes impatients de vous faire découvrir l’héroïne et Maui lors de la sortie du nouveau film en novembre prochain.”

Ainsi, David G. Derrick Jr. sera crédité pour la première fois en tant que réalisateur (et scénariste), qui plus est sur un premier long-métrage.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE VAIANA 2 ?

Sur Twitter, Disney animation a annoncé la date de sortie de Vaiana 2 pour le 27 novembre 2024 (en France et aux États-Unis). Comme pour le premier volet en son temps, il s’agira de l’événement familial de la fin d’année pour le studio.

DE QUOI PARLERA VAIANA 2 ?

Dans le premier film, le public a fait la rencontre de Vaiana, la fille de Tui, le chef de l’île de Motunui où leur peuple a élu domicile. Si tout le monde y cherche une vie paisible et sédentaire, elle rêve de grands voyages et d’aventures, d’autant qu’elle a été chargée par l’océan lui-même de retrouver le demi-dieu Maui, qui a volé le cœur de Te fiti, la déesse de la vie.

Une fois sa mission remplie, Vaiana est retournée sur Motunui où elle a pris la succession de son père, et transformé sa tribu en peuple d’explorateurs.

On peut dire sans trop se mouiller que dans ce second volet, Vaiana repartira voguer en mer à la découverte de nouveaux territoires. Reste à savoir ce qu’elle va croiser sur sa route. Dans le synopsis officiel, il est seulement dit qu’après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres (un peu comme dans La Reine des neiges 2, quand on y pense), Vaiana devra naviguer vers les mers lointaines de l’Océanie pour rejoindre une zone dangereuse et perdue depuis longtemps, afin de vivre une aventure comme elle n’en a jamais connu. On fera aussi la connaissance de sa petite sœur Simea, qui a un caractère bien trempé tout comme son aînée dans le premier volet.

La nouvelle histoire à l’eau de mer

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING VOCAL DE VAIANA 2 ?

L’actrice et chanteuse hawaïenne Auli’i Cravalho et l’acteur Dwayne Johnson reprendront leurs rôles respectifs de Vaiana et Maui dans la version originale. Dwayne Johnson a d’ailleurs confirmé qu’il était impliqué dans le projet depuis sa conception. De plus, l’acteur américain a confié via son compte Instagram, le 21 mai, qu’il avait fini de faire le doublage de son personnage. Du côté des voix françaises, c’est aussi Cerise Calixte et Anthony Kavanagh qui reprennent leur rôle.

Voici les voix originales qui incarneront la famille de Vaiana :

Nicole Scherzinger (Sina Waialiki, mère de Vaiana)

Temuera Morrison (Chef Tui Waialiki, père de Vaiana)

Khaleesi Lambert-Tsuda (Simea, petite sœur de Vaiana)

Concernant les membres de son équipage, nous retrouverons :

Rose Matafeo (Loto)

Dave Fane (Kele)

Hualālai Chung (Moni)

If you SMEEEEEEEEEEEEELL what The Rock is cooking

OÙ SERA DIFFUSÉ VAIANA 2 ?

Le second volet de Vaiana sera diffusé exclusivement au cinéma et devrait plus tard être disponible sur la plateforme Disney+.

DÉCOUVREZ LA BANDE-ANNONCE DE VAIANA 2