Alors que Disney traverse une période de crise au niveau de l’animation, est-ce que le studio va se raccrocher à ses précédents succès et faire un Zootopie 2 ?

Après le crash cosmique de Buzz l’Éclair au box-office et le fiasco encore plus monumental d’Avalonia, l’étrange voyage, Disney est inquiet. Les films d’animation qui ont fait la réputation du studio n’attirent plus le public en salles depuis plusieurs mois, et après cette série d’échecs désastreuse, le studio espère renouer avec le succès. Est-ce que, parmi les projets exhumés par le studio, un Zootopie 2 a été annoncé ? Date de sortie, casting, histoire… Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur Zootopie 2.

Y AURA-T-IL UN ZOOTOPIE 2 ?

Oui, Bob Iger l’a dévoilé en même temps que La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5 : Zootopie 2 est bel et bien en développement du côté de Disney. Cette annonce apparaît comme une tentative désespérée du studio pour tenter de retrouver l’amour du public et la réussite commerciale en proposant une suite de chacun des derniers films d’animation du studio ayant passé la symbolique barre du milliard de dollars au box-office.

Hang on! We’re heading back to the animal kingdom in this #D23 FIRST LOOK at Disney’s #Zootopia2, coming to theaters November 2025! 🚗 pic.twitter.com/9xtLngxCY1 — Disney D23 (@DisneyD23) August 10, 2024

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE ZOOTOPIE 2 ?

Disney a dévoilé son calendrier de sortie pour les prochaines années, après six ans d’attente, Zootopie va enfin avoir le droit à une suite. Vous pourrez donc retrouver la suite des aventures de Nick et Judy, le 26 novembre 2025.

Mais ce n’est pas tout, deux autres suites de films emblématiques ont aussi été annoncées. En effet, les dates de sortie de la Reine des Neiges 3 et de Toy Story 5 sont désormais connues, et c’est pour 2026 !

DE QUOI PARLERA ZOOTOPIE 2 ?

À la fin du premier film, la lapine Judy Hoops et le renard Nick Wilde déjouent le mystère des hurleurs nocturnes et envoient la brebis Dawn Bellwether sous les barreaux avant de donner un antidote aux animaux infectés. Le calme revient en ville, Judy parvient à convaincre Nick de rentrer dans la police et ils deviennent tous les deux coéquipiers.

Zootopie 2 devrait donc reprendre alors que Judy et Nick font régner la loi dans la ville de Zootopie en tant que partenaires. Le trailer montré uniquement aux spectateurs de la D23 nous apprend que le duo sera confronté à une nouvelle menace et seront à la recherche d’un serpent nommé « Gary ». On y découvre aussi une nouvelle partie de la ville de Zootopie, le « Marsh Market », qui abritent des animaux semi-aquatiques tels que des hippopotames, des phoques ou des lions de mer.

De renard escroc à gentil héros

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE ZOOTOPIE 2 ?

Ginnifer Goodwin nous avait partagé via Instagram qu’elle reprenait le rôle de Juddy Hopps, en nous dévoilant sa tenue de travail. Et c’est lors de la D23 2024, que nous en avons appris un peu plus concernant le casting :

Jason Bateman (Nick Wilde)

Shakira (Gazelle, chanteuse pop internationale de Zootopie)

Ke huy Quan (Gary, un serpent)

Idris Elba (Chef Bogo)

Nate Torrence (Officier Clawhauser)

Bonnie Hunt (Bonnie Hopps)

Don Lake (Stu Hopps)

QUE SAIT-ON SUR LA PRODUCTION DE ZOOTOPIE 2 ?

Le développement de Zootopie 2 vient de débuter, donc il n’y a pas encore de date de début ou de fin de production pour l’instant.

Les fans qui attendent de revoir Judy et Nick

OÙ SERA DIFFUSÉ ZOOTOPIE 2 ?

Comme le premier film a cartonné au box-office, il devrait logiquement sortir dans les salles de cinéma.