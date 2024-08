David Bowie et Catherine Deneuve en vampires gothiques : Les Prédateurs, le grand film de Tony Scott

Avec Les Prédateurs, son premier long-métrage, Tony Scott réunit David Bowie et Catherine Deneuve dans une œuvre sensuelle et magnétique.

À la fin des années 70, la figure du vampire vit un regain de popularité en littérature, en grande partie grâce au célèbre Entretien avec un vampire écrit par Anne Rice. Ce roman passionne le jeune cinéaste Tony Scott à tel point qu’il cherche désespérément l’occasion de s’attaquer à cette figure mythique. Quelques années plus tard, il se voit proposer d’adapter le roman Les Prédateurs écrit par Whitley Strieber, qui suit le parcours d’une vampire changeant d’amant tous les 300 ans.

Initialement proposé à Alan Parker, le projet permet à Tony Scott de laisser libre cours à ses expérimentations visuelles les plus folles. Dès son premier long-métrage, le cinéaste va ainsi proposer une œuvre ambitieuse et radicale. Voyons comment il parvient à révolutionner le film de vampires tout en l’inscrivant dans l’esthétique et les thématiques des années 80.

Un triangle amoureux pas comme les autres...

BOYS DO CRY

Dès la séquence d’ouverture, on comprend que Les Prédateurs n’a pas pour ambition d’adapter fidèlement le roman de Whitley Strieber. Ce qui intéresse avant tout le jeune Tony Scott, c’est de moderniser le mythe du vampire et de le marier aux contre-cultures passionnantes qui caractérisent les années 80. Sur ce point, le pari du cinéaste semble parfaitement tenu de bout en bout.

On perçoit tout d’abord cette réussite dans le triomphe esthétique de son film. Tony Scott saisit brillamment l’émulsion gothique de la décennie. La bande-originale souligne cette influence majeure, dès les premières minutes qui constituent une sorte de clip délirant du groupe Bauhaus. La musique gothique et post-punk ponctuera le récit, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Le cinéaste pousse cette envie de réunir des icônes de l’époque jusque dans le casting brillant du long-métrage qui réunit les déjà légendaires Catherine Deneuve et David Bowie.

Plus iconique, tu meurs

Dans Les Prédateurs, Tony Scott semble se questionner constamment sur le décalage entre la figure intemporelle qu’il adapte et le cadre moderne de son histoire. Ses personnages se heurtent systématiquement au monde moderne. Catherine Deneuve se remémore l’Égypte antique tout en s’habillant pour une sortie en boite de nuit. David Bowie interprète une musique du 18ème siècle qui l’a vu naître après s’être déhanché sur un morceau endiablé de rock gothique.

Ce conflit d’époques sera plus que jamais incarné dans l’affrontement entre les momies entassées au grenier et le regard médical froid et rationnel du personnage incarné par Susan Sarandon. Plus qu’un simple effet de style, ce décalage correspond aux conflits internes des héros. On assiste à la collision de deux mondes. D’un côté un passé figé, forcément fantasmé. De l’autre, un monde moderne que rien ni personne ne peut arrêter, comme une fatalité.

L’arrivée fracassante du monde moderne...