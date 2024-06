Le Fast & Furious hongkongais qui coiffe Vin Diesel et sa famille au poteau : Initial D

Hué à sa sortie par les aficionados du manga original, l’adaptation cinématographique du vrombissant Initial D par le tandem Andrew Lau et Alan Mak mérite bien que l’on y jette de nouveau un petit coup d’œil.

Certes, la course automobile n’est pas exactement le divertissement le plus écoresponsable qui soit. Un coup d’œil aux voies péniblement amassées par Les Verts aux dernières européennes devrait cependant persuader le spectateur amateur de franchises vroum-vroum que 1/ pourquoi diable se soucier du réchauffement climatique, et 2/ il n’y a rien de foncièrement mauvais à apprécier quelques relents d’huile de moteur depuis le confort de son canapé.