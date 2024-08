Petit manuel de provoc' à l'Américaine : comment Happiness s'est hissé au panthéon du malaise

Si la provocation est un art, alors le transgressif Happiness de Todd Solondz est un chef d’œuvre.

Si aujourd’hui le goût semble plutôt à la prudence et aux productions édulcorées, les salles obscures ont néanmoins connu leur joli lot de scandales et de controverses. La Grande Bouffe, Antichrist, Irréversible, Lolita et autres Salò ou les 120 journées de Sodome — pour n’en citer qu’une poignée — ont ainsi fait couler quelques litres d’encre et suscité tout un éventail de réactions plus ou moins virulentes.

Dans le lot des récits délicats à produire et plus difficiles encore à distribuer, on retrouve notamment l’oeuvre de Todd Solondz, cinéaste toujours bienheureux de repousser les limites de son public. Avec Happiness, comédie sociale à l’humour plus noir que les cauchemars de Nadine Morano, le bougre braque un coup de projecteur sur une Amérique malade et interroge le spectateur sur son inconfort.

Basic Instinct (pour les nuls)

Why so serious ?

Un violeur, une meurtrière, un harceleur sexuel et un pédophile entrent dans un bar. Il n’y a pas de chute, pas de trait d’esprit particulier. C’est qu’il ne s’agit là pas d’une introduction à une plaisanterie douteuse, mais plutôt d’une note d’intention pour Todd Solondz. Aussi, difficile d’être plus à propos sur le sujet que l’autrice Adrienne Boutang, laquelle écrivait en 2011 :

« Doté d’un flair sans pareil pour sélectionner les éléments les plus tabous de la société contemporaine, en faire les thèmes de ses films, et les traiter de manière à mettre à mal les repères du spectateur, oscillant entre le rire et le malaise, le cinéaste Todd Solondz traîne derrière lui une réputation de provocateur. »

Todd Solondz et le problème du voyeurisme : montrez ces corps que je ne saurais voir

Pas exactement la médaille du daron de l'année

Et effectivement, fort d’un scénario incisif, d’un dispositif résolument voyeuriste, et surtout, d’un parterre de protagonistes dont le capital sympathie frôle le bas-fond des fosses des Mariannes, le cinéaste s'est appliqué à consciencieusement tourmenter son public. Que l’on ne s’y méprenne pas pour autant : l’idée n’est pas tant de proposer un spectacle fondamentalement abject, mais plutôt d’imposer un traitement sciemment transgressif aux obscénités dépeintes.

Malgré son emploi de thématiques plus prohibées les unes que les autres, Solondz ne cherche nullement à verser dans le sensationnalisme, et préfère recourir à une mise en scène sans ambages ni effet de style. La caméra, intransigeante, observe d’un oeil calme et passif les différentes perfidies figurées par le récit sans jamais s’en émouvoir ni chercher à le faire.

"Fuck the cunt of Russia"

En résulte un simulacre de prise d’otage pour le spectateur, lequel ne sait pas exactement comment réagir face à cet étalage de malaisance assumée. Si Happiness avait voulu jouer les thrillers, peut-être l’expérience aurait-elle été plus digeste pour son audience. M...